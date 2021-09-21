為保障農民權益，遺贈稅法、土地稅法規定，若贈與農地給他人繼續耕種五年以上則免課贈與稅，而移轉農地給個人也可申請免課土增稅，若加上贈與配偶免稅規定，等於可適用雙重免稅優惠。

依遺贈稅法第20條規定，如果是自然人贈與農地給自然人，經國稅局核定後可享免徵贈與稅，但必須在贈與後受國稅局列管五年。

這五年內若維持農業用途則不會追稅；但如果五年內做非農業用途或轉賣，國稅局將依照農地的土地公告現值視為贈與額度課徵10～20％贈與稅。

土地稅法第39-2條也訂定，移轉農地屬於免課土增稅範圍，不過移轉後也必須繼續做為農業用途（未規定年限），否則需依照該筆農地的土地公告現值漲價數額補課20～40％土增稅。

然而，遺贈稅法、土地稅法還同時有配偶贈與免課贈與稅、土增稅優惠，官員認為，配偶可搭配農地優惠享雙重節稅。

舉例來說，A先贈與配偶B一筆農地、免納土增稅與贈與稅，因適用配偶優惠，免受限農地使用規範，B可用來做其他使用。若B又將農地贈與給C，則C必須要將該筆農地做為農業使用，才可依移轉農地規定繼續適用免課土增稅與免課贈與稅優惠。

如果C在列管五年內改做非農業用途，B必須課繳贈與稅，而未來C要賣出該筆土地時，也必須依取得與賣出的土地公告現值差額課徵土增稅。

不過，財政部國稅局提醒，如果受贈人將農地改做其他用途或轉賣，將比照個人贈與非農地類土地給他人，贈與人必須依土地公告現值課贈與稅10～20％，受贈人則必須依照土地移轉現值差額負擔土增稅20～40％。

(時報資訊)