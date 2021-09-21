受益於經濟活動重啟，歐美主要國家景氣持續復甦，銀行業者普遍對第四季金融市場看法持審慎樂觀態度。銀行業者雖預期市場將因購債退場及疫情兩大變數而出現震盪，但在資金充裕下，仍看好風險性資產表現，但建議投資人不宜偏廢債券部位。

台北富邦銀行認為，美國聯準會可能宣布減少購債，但這應不至於影響金融市場充沛的流動性，有利於股票為主的風險性資產，尤其資訊科技、醫療生技與非必需消費等產業於第四季將受益於景氣復甦與旺季效應，表現值得期待。

玉山銀行預期，全球經濟自2021年第二季起步入景氣擴張的趨勢不至轉向，短期金融市場波動雖將增加，料而後仍可望回歸偏多格局，建議投資人第四季維持股、債均衡的配置策略，可以平衡型基金、高收益債及複合債作為核心配置資產，並藉由定期定額或分批布局方式，戰術性參與歐、美、印度、金融、科技等展望正向市場標的。

凱基銀行認為，成熟市場如美股、歐股仍是基金或ETF投資標的之首選，產業選擇建議如iPhone 13的科技業、防疫需求的生技業等兼具前景及題材的產業；債券方面建議選擇與股市相關性較高、利率風險相對較低的高收益債。

除此之外，北富銀表示，投資人可以審慎地看待歐美股市於第四季延續今年以來偏多的走勢，美元匯價可望持穩。積極型投資人可關注科技、消費及醫療等股票型基金或產業型ETF，以參與第四季股市行情。

(時報資訊)