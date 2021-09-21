主動式台股基金不畏市場波動、規模持續增胖。根據投信投顧公會統計，至今年8月底，主動式台股基金整體規模近3,588億元，旗下主動式台股基金規模前五名分別是安聯、元大、國泰、復華及統一，合計規模逾2千億元，占整體台股基金規模56％。

台股基金今年出現難得的投資熱潮，定期定額資金也明顯流向台股基金。統計全體投信基金今年來定期定額扣款金額成長最多的前十名清一色是台股基金，投信海外基金明顯失色。

投信業者透露，今年台股基金規模並未因指數攀至萬七的高檔區而被大量贖回，主要是投資人對台股中長線看好，以及了解定期定額優勢。這兩個月有不少新增客戶是原本自行操作買賣個股，在經歷台股幾次大怒神式上下震盪後，放棄自己在股海沖浪，願意改採用定期定額投資法，還向基金業者透露，雖然無聊但能安心睡覺。

此外，目前五家基金公司掌握了近六成的台股基金規模，因此旗下基金持股或換股方向備受市場關注，其中安聯投信近年來因投注大量投研資源在台股團隊，今年首度晉升台股主動式基金規模第一大，優異的績效也成為近期定期定額的吸引利器。

安聯投信台股團隊表示，台灣製造業採購經理人指數（PMI）連十個月在60之上，預期數字將放緩、回歸常態。長期來看，製造業PMI正常數據約55～60，接下來仍可望持續處於擴張趨勢；主計處近期上修今年經濟成長率至5.88％，預測明年仍有3.69％成長率。

台股步入成長換檔期，選股至上；其中科技產業明年延續正成長，面對疫情變化、基本面年增率下滑、Fed政策趨緊預期等負面因素仍未完全解除，聚焦疑慮較低類股、由下而上投資台股會是現階段較佳策略。

(時報資訊)