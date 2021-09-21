財政部賦稅署表示，今年地價稅繳納時間為11月1～30日，但如果民眾所持有土地符合優惠條款，如自用住宅、工業用地等，土地所有權人必須在地價稅開徵前40日，也就是9月22日前提出申請，才能適用優惠稅率。

不過，如果是去年已適用優惠稅率土地，只要今年條件沒變更即可繼續適用，像是自用住宅不變、住家騎樓與走廊用地仍為公共使用等情況，不用再重新申請。

依土地稅法規定，除農地課徵田賦（自1987年已停徵），其餘土地皆為每年課徵地價稅。現行地價稅基本稅率為千分之10，若地價超過該縣市累進起點地價採累進稅率，最高適用千分之55。

考慮到多數民眾持有自用房地，土地稅法第17條訂定自用住宅土地優惠稅率，若自有住宅土地占都市土地面積小於90.75坪、非都市土地面積小於211.75坪，或者為國民住宅、企業或公營事業的勞工宿舍等，皆享有千分之2的優惠地價稅率。

除此之外，土地稅法規定的「自用」定義為個人、配偶、未成年子女戶籍地。有些地主名下有多筆土地，可能會分散放在個人、配偶等名下。

當地主有多筆自用土地且超過規定面積時，按照土地稅法第9條規定，地主可以自行選擇一筆土地以適用地價稅優惠稅率。地主如未選擇時，國稅局會依地價稅額擇優適用。

舉例來說，如果A與配偶名下有三筆自用土地，地價稅額分別為2萬元、1萬元、5,000元，A如果沒有選地時，則國稅局優先以2萬元土地適用地價稅優惠稅率，如果三筆土地的地價稅額都相同，則以A戶籍地為主。

另外，其他適用地價稅優惠稅率土地如私立公園、動物園、體育場所、寺廟、教堂用地、政府指定古蹟土地等土地，其地價稅多半適用千分之10的優惠稅率。而都市計畫公共設施保留建築地價稅率則為千分之6。

(時報資訊)