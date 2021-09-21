疫情衝擊，讓銀行業務也受累，安養信託推廣不易。金管會統計，2021年6月底全體銀行辦理安養信託累計受益人數達3.4萬人，累計信託財產本金新台幣440.94億元，較去年底僅增加511人、6.29億元，上半年成長率創新低，相較過去半年可新增3、4,000人的盛況相差許多。

金管會自2016年起實施評鑑和獎勵措施，鼓勵銀行辦理高齡者安養信託，因此2017年有倍增的成長，2017年的安養信託累計受益人數1.5萬人，是2016年的兩倍多，累計信託財產本金124.56億元、是2016年的1.5倍。

疫情爆發前，2019年、2020年上半年信託財產新增金額都約有20～40億元左右，但2021年上半年卻大幅下滑至僅6.29億元，創下2016年以來同期新低。

據銀行局統計，今年上半年最賣力推廣、新增金額最多的前五大銀行分別為第一銀行95億元、合庫67億元、台新銀行52億元、兆豐銀行46億元、華南銀行33億元。

信託公會表示，面臨疫情的考驗，讓銀行開始重視信託業務必須配合數位金融科技，才能提升整體信託服務，兼顧一般民眾及高齡者的安養信託規劃，例如在客戶服務方面，強化身分驗證、通訊安全監理、掌握客戶需求並提供精確行銷。

在信託商品創新方面，則透過數據分析開發新客戶、加入自動化投資理財顧問，提供客戶多元服務的體驗；或是在作業精進方面，提升客戶身分認證與防護、建立業務風險防範與控制機制，及提供人工智慧化客服中心等服務。

(時報資訊)