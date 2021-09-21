為強化銀行信託業務推動力，金管會修正發布「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第25條，未來不管是人員還是分行推動整合性信託業務的貢獻度，須納入績效考量，該辦法15日已生效。

信託公會理事長雷仲達表示，信託具有一個很大的特點，就是客戶將財產交付信託後，會帶來後續其他金融業務的周邊效應，因此銀行在考量信託業務的貢獻程度時，不能像其他金融業務，例如存款及授信等，單就手續費或利息收入來考量效益。

以日本為例，日本信託銀行有推出一種「安心信託」商品，其功能類似安養信託，主要以定期支付想要照顧的人為目的，但是日本信託銀行在辦理這項業務時，並不會向客戶收取手續費，如果按照傳統銀行計算業績的方式，這項信託業務的業績應該為零；但日本信託銀行因為這項業務可以帶來大量其他的金融業務，銀行也因而非常重視這塊。

他進一步解釋，客戶將大額財產交付信託，信託期間可能長達二、三十年，在這二、三十年中，客戶有關的甚至包括其家庭的金融服務，例如存匯款、投資、外匯、授信等，都可能在同一銀行辦理，其所帶來周邊業務的衍生效益，早已遠遠超過單純的手續費收入，因此銀行在評量信託業務績效時，應該將衍生的周邊效益一併納入。

雷仲達指出，分行行員是受託銀行與民眾接觸的第一線，但過往銀行員的薪酬考核與對分行的KPI中，多以信託業務收入多寡做為主要考量，並未考量信託可以帶動整體業務效能，因此信託僅占考核非常小的一部分，造成銀行員不重視信託。

信託公會秘書長呂蕙容指出，該法是信託公會向金管會提出修正建議，重點主要有二：

一、是兼營信託業務的銀行應該將結合信託制度推動整合性業務或衍生的綜合貢獻度納入行業薪酬考量。

二、是兼營信託業務的銀行辦理內部相關單位評核時，應依結合信託制度推動機構整合性業務貢獻度，給予合理評核比重，透過此種方式以彰顯信託的平台價值，讓銀行更重視信託。

(時報資訊)