中國近期公布的經濟數據多有放緩，主因在於7月以來疫情的反覆、水災、以及政策監管的影響發酵，其中8月份官方非製造業PMI降到47.5，是2020年3月份以來首次在50以下，而剛公布的消費零售的增速更下滑到2.5％，都顯示政策收緊後對經濟活動已造成降溫效應。雖然整體偏緊的政策方向不會改變，但市場開始期待政策放寬信號。

近期引發市場關注的，正是中國房地產恒大集團。從2020年8月中國劃下「三條紅線」政策開始，對房地產行業的高強度控管，造成高槓桿企業的巨大壓力，加上房地產銷售的下滑，導致開發商銷售回款惡化，加上銀行貸款收緊，都令地產商面臨困難。

7月份地產行業銷售增速已經轉為負值，而8月前50大房企銷售收入為人民幣（下同）5,468億元，較上年同期下滑14％。雖然數據令人擔憂，但在經濟下行的壓力下，投資人開始預期之前地產調控的政策將有所放緩。目前金融環境對房企也很不利，至7月底銀行業房地產貸款年增率只有8.7％，創八年來新低。

在地產商對已售出房屋有完工壓力下，建材行業整體表現良好。就水泥行業來說，9月份報價持續走揚，在節能減碳的壓力下，多數地區對水泥企業持續限產。2019年底中國建材聯合會制定「建材業淘汰落後產能指導目錄」，要求日產2,500噸以下的水泥熟料產線列入淘汰名單。

目前在能耗雙控的政策完成壓力下，中國有九個省份出現能耗強度一級預警，其中廣西已經發出9月產量不超過上半年日均產量40％的通知，預期之後還有其他省份進一步宣布限產。尤其在長三角兩廣等核心區域，加上第四季是南部旺季，限制產業整體報價的影響預期會很明顯。

另一方面，煤碳是水泥的主要成本，2021年以來成本大幅上揚，對下游合理轉價的動力提升，也是漲價的因素之一。

在8月份經濟數據全面走弱的背景下，投資人對中國下半年的預期更為悲觀，從不同行業的數據比較，2021年以來，多數實體產業的投資在上半年較為謹慎，另外，上游缺貨及疫情的問題也影響產業正常運作。

除了新能源車、半導體等明確的政策支持行業以外，其他行業今年以來的投資數據偏弱，固定投資累計年成長已回落到9％以下。即將進入第四季，完成全年目標的壓力逐步上升，加上庫存水準仍低，下游需求一旦加速，將對供應鏈造成影響。

8月新增社會融資數據為2.96兆元，存量增速也繼續下滑到10.3％，然而在預期政策不致進一步收緊下，市場對未來社會融資的走勢較為樂觀。

到8月底新增專項債的發行進度已從7月的37％提高到50％，與全年目標相比，接下來四個月仍有1.8兆元以上的額度可以實現，在財政政策上仍有較大的使力空間。

如同過去中國政策監管的節奏，通常都是有壓有保，在強力監管後都會有其他的政策釋出。日前中國宣布成立北京證交所，定位上支持服務創新型的中小企業融資，代表過去的新三改革進入下一個階段。

另一方面，雖然中國A股近期一直處於盤整，但A股成交量已經連續超過40個交易日破兆元，背後量化交易和滬／深港通的增加都是推手。成交量持續放大以及新交易所帶來的機會，對今年以來一直沒有表現的證券類股都是利多。

今年資金從過去白馬股大幅流動到中小性類股，以及政策支持的主題性類股，交易量的推升，也反映在上半年券商的財報上，預期第三季表現持續向好，也值得投資人關注。

雖然中國經濟近期走弱，加上政策存在不確定性，然而在政策風向轉換過程中，仍然為投資市場帶來很多新的機會。

(時報資訊)