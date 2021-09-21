美國電動車巨頭特斯拉在中國上海投資的超級工廠，不僅看上中國的市場，更著眼商機龐大的國際市場。

　最新數據顯示，特斯拉上海廠2021年以來出口汽車接近十萬輛，而且逐月提升，光是7月和8月就出口逾5.5萬輛汽車。

　特斯拉上海廠是特斯拉在美國本土以外第一座超級工廠，2019年1月初開工興建，同年12月底交付首批15輛Model 3。

　2020年1月，特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）宣布啟動上海廠製造Model Y項目。

　陸媒TechWeb報導，隨著上海超級工廠產量的提升，特斯拉開始將上海廠生產的電動汽車，出口到歐洲等市場。2020年10月份，特斯拉開始將中國產Model 3出口到歐洲市場，2021年8月份也將中國產Model Y出口到歐洲市場，交付給用戶。

　從中國乘用車市場聯席會（乘聯會）公布的數據來看，中國產特斯拉在近兩個月的出口量有明顯增加，尤其是8月份，特斯拉電動汽車出口31,379輛，其新能源汽車的出口量明顯高於其他廠商。

　至於7月份，乘聯會公布的數據顯示，中國產特斯拉電動汽車在當月出口24,347輛。加上8月份的31,379輛，近兩個月中國產特斯拉就已出口55,726輛。

　而2021年截至8月份，特斯拉已經將97,496輛上海超級工廠生產的電動汽車，出口到了歐洲等市場。

(時報資訊)

#特斯拉 #上海 #電動車 #汽車 #出口量 #歐洲

主要市場指數

紐約道瓊
33970.47 -614.41(1.78%)
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S&P500
4357.73 -75.26(1.70%)
05:09
Nasdaq
14713.90 -330.06(2.19%)
05:16
費半指數
3338.23 -82.92(2.42%)
05:16
日經225
29839.71 -660.34(2.17%)
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
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德國DAX
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18:31

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