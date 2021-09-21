在大陸快遞業相繼上市之後，快運業也啟動上市之路。根據港交所資料，已經布局快運行業多年的安然物流，已通過港交所上市聆訊，距掛牌上市僅一步之遙。另外，中通快運、順豐快運、百世快運等同業也都傳出有上市計畫。

談到快遞與地運的差別，快遞一般用於信件、包裹等小的物件，主要方式是送貨上門，價格較高，多是私人使用。

快運一般用於大宗貨物，多是企業使用，雖然也是上門取件，但不會送貨到門，收件人必須自己去提取，價格相對較低。

證券時報報導，近年來，大陸物流企業登陸資本市場進程加快，包括中通返港二次上市、京東物流在港股IPO，以及滿幫赴美上市等。

目前大陸快遞業的七大業者已全部完成上市，市場集中度接近80％。相較之下，快運零擔市場體量是快遞的數倍，但前十大業者的市占率僅有5％左右，整合空間巨大。從目前跡象看，透過登陸資本市場搶佔先發優勢，成為主流快運巨頭的重要路徑，也可望提升未來大陸快運市場集中度。

素有「快運之王」之稱的安能物流，近年高速發展。截至2021年4月30日，該公司在全大陸擁有近151家自營分撥中心、自營車隊由約2,400輛幹線高運力卡車牽引車和3,600多輛掛車組成，擁有29,400多家貨運合作商和代理商，快運網路覆蓋大陸約96％的縣城和鄉鎮。

(時報資訊)