在大陸快遞業相繼上市之後，快運業也啟動上市之路。根據港交所資料，已經布局快運行業多年的安然物流，已通過港交所上市聆訊，距掛牌上市僅一步之遙。另外，中通快運、順豐快運、百世快運等同業也都傳出有上市計畫。

　談到快遞與地運的差別，快遞一般用於信件、包裹等小的物件，主要方式是送貨上門，價格較高，多是私人使用。

　快運一般用於大宗貨物，多是企業使用，雖然也是上門取件，但不會送貨到門，收件人必須自己去提取，價格相對較低。

　證券時報報導，近年來，大陸物流企業登陸資本市場進程加快，包括中通返港二次上市、京東物流在港股IPO，以及滿幫赴美上市等。

　目前大陸快遞業的七大業者已全部完成上市，市場集中度接近80％。相較之下，快運零擔市場體量是快遞的數倍，但前十大業者的市占率僅有5％左右，整合空間巨大。從目前跡象看，透過登陸資本市場搶佔先發優勢，成為主流快運巨頭的重要路徑，也可望提升未來大陸快運市場集中度。

　素有「快運之王」之稱的安能物流，近年高速發展。截至2021年4月30日，該公司在全大陸擁有近151家自營分撥中心、自營車隊由約2,400輛幹線高運力卡車牽引車和3,600多輛掛車組成，擁有29,400多家貨運合作商和代理商，快運網路覆蓋大陸約96％的縣城和鄉鎮。

(時報資訊)

#大陸 #快運 #安能物流 #港股 #IPO

主要市場指數

紐約道瓊
33970.47 -614.41(1.78%)
05:09
S&P500
4357.73 -75.26(1.70%)
05:09
Nasdaq
14713.90 -330.06(2.19%)
05:16
費半指數
3338.23 -82.92(2.42%)
05:16
日經225
29839.71 -660.34(2.17%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.88(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.26(0.71%)
09/17
英國FTSE
6984.71 +80.80(1.17%)
18:31
法國CAC
6552.58 +96.77(1.50%)
18:31
德國DAX
15361.02 +228.96(1.51%)
18:31

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