港股20日大跌，地產股成為重災區。大陸地產商新力控股20日午後港股股價大跌，盤中一度重挫90.39％，隨後跌幅收窄，當日下午3時38分，該公司臨時停牌，停牌前下跌87.01％至0.5港元，總市值為17.85億港元。

新力控股傍晚公告，因為要刊發內幕消息才停牌。

每日經濟新聞報導，新力控股成立於2010年，是江西省房地產巨頭之一。該公司2019年11月在港上市，2020年合約銷售額突破人民幣（下同）千億元門檻，達1,137.36億元。新力控股董事長張園林2020年則以114.1億元財富，位居「2020富比世中國400富豪榜」第354名。

新力控股2021年上半年財報顯示，上半年營收年增28.9％至112.2億元，淨利年減7.06％至7.63億元。截至2021年6月底，新力控股流動負債為754.28億元，未來一年內該公司共有132.4億元債務到期，新力控股高層稍早在業績報告會中指出，對償債計畫已有安排。

值得注意的是，在陸港地產商風險升高之際，新力控股也傳出許多負面消息。早在7月，新力控股就曾在官網闢謠，直指網路流傳的「新力地產老闆求救信」中，提到張園林遭到詐騙，導致欠債16億港元等內容為子虛烏有、惡意中傷。

另一方面，國際信評機構惠譽近日將新力控股的長期發行人違約評級展望，自穩定調整至負面，並確認其「B＋」的評級。

惠譽將其評等展望調整至負面的主因是，該公司的債市融資管道受阻，且高周轉率的業務模式下執行風險增加。惠譽確認新力控股「B＋」的評級則是基於，該公司流動性充裕、再融資計畫可行且槓桿率自2020年底的52％，改善至2021年上半年的47％。

澎湃新聞報導，新力控股人事部門18日口頭通知集團總部員工全員降薪，其中副總裁級別降薪70％，總經理級別降薪60％，總監級降薪50％。

(時報資訊)