為了完善養老保險體系，工銀理財、建信理財、招銀理財、光大理財四家大陸理財公司日前獲得首批養老理財試點資格，獲批的大陸城市包含深圳、青島和另外兩座分別位於中部、西部的城市，每家試點公司各暫獲得人民幣（下同）100億元額度，這讓銀行理財正式參與大陸養老建設。

大陸財政部部長劉昆8月曾表示，到2020年底，養老保險基金累計結餘4.5兆元。9月14日，全國社保基金理事會公布的報告顯示，2020年基本養老保險基金權益投資收益額1,135.77億元，投資收益率10.95％。

證券時報報導，自2020年底爭取到試點資格後，上述四家理財公司籌劃十個多月，對投入資產、投資策略、市場銷售、操作風險、投資者保護等相關層面進行多番論證，以求首批養老理財產品能真正突顯養老金融屬性。如無意外，這四家理財公司最快將於9月下旬在試點城市發行養老產品。

報導稱，四家試點公司將會發行開放式、封閉式兩種養老理財產品。封閉式長期限產品可以承接部分優質非標債券，增加收益還可以降低波動，並可能配置部分權益類資產。同時，並非每家試點公司只在一個城市發行養老理財產品，而會出現兩家公司爭搶一城，或是一家公司布局兩城的情況。

此外，四家試點公司會在首批養老理財產品引入收益平滑基金機制，即首先按照產品管理費收入的一定比例計提風險準備金，然後會另外將一定比例的超額收益部分納入收益平滑基金，藉此因應產品出現風險準備金無法覆蓋虧損的情況，類似於「雙保險」。

業內人士表示，大陸社會正面臨老齡化問題，近年部分金融業者看好此一機會，紛紛推出各類「養老」名義的理財產品，僅2019年初到2020年7月24日，共有多達294檔養老理財產品發行，其中主要的發行人是銀行，理財公司占其中較小部分。

這種現象一度引發大陸政府關切，2020年8月起，大陸監管部門指導銀行不得誤導公眾去強調銀行理財的養老屬性。但因銀行理財的投資能力和收益特徵，與大陸社保基金、地方養老金、年金、個人養老金等長期資金的需求相匹配，因此去年10月大陸監管人士開始就養老金融改革表態，同意選擇條件較好的金融機構和專營機構先行推展養老金融試點。

(時報資訊)