港股上市公司市值比較 受到大陸對互聯網平台一波波的整頓行動影響，陸港股市股王騰訊的股價直落，市值2月以來已蒸發3兆港元，同時也跌出全球市值前十大公司。高盛中國首席策略分析師劉勁津表示，未來十年中國股王很有機會是不同的公司。

在大陸這波整頓互聯網的行動中，騰訊是受影響最大的企業之一，從互聯網金融、網路遊戲、音樂反壟斷、業者間相互遮屏等問題，騰訊均深陷其中，甚至大陸官方對教育平台的整治對象中，也有騰訊投資的公司。

騰訊股價在2021年年初從555港元爬升至2月18日的773.9港元，創下歷史高點，市值約7.3兆港元，之後股價就一路下滑，8月份曾跌至412.2港元，跌幅超過四成，市值蒸發逾3兆港元。9月20日收盤，騰訊下跌1.65％，收報454.2港元，市值為4.36兆元。

劉勁津接受香港經濟日報專訪時指出，每當經濟增長到某個水平，就會有新的增長較快的行業出現，並且反映在股價升幅、盈利增長、行業市值占比等，是非常正常的周期。

劉勁津舉例，10年前的中國股王為中國石油、工商銀行、中國移動等。過去十年，受惠消費互聯網增長迅速，騰訊和阿里巴巴成為市值最大的兩家中國公司。

至於未來十年會否有不同的公司取代騰訊和阿里成為股王？劉勁津覺得很有機會。

至於未來十年會是由甚麼行業引領？劉勁津認為，從政策趨勢看，大陸重點培養硬科技、新能源等產業發展，尤其是大陸國家主席習近平力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，相信未來十年或是更久，這方面仍有很多的投資機遇。

根據港交所的即時資訊，截至20日收盤，以市值計，騰訊仍以4.36兆港元居冠，其次是阿里巴巴，市值是3.29兆港元。值得注意的是，前十大市值公司中，有五家與網路科技科技相關。網科類股之外，以建設銀行市值最高，為1.3兆港元，但與騰訊市值仍有很大差距。

從A股看，「股王」茅台9月17日收報人民幣1,686元，市值為2.12兆元（折約2.54兆港元），也與騰訊還有一段差距，騰訊短時間內或可繼續保住中國股王寶座。

(時報資訊)