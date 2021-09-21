冬季還沒到，全球天然氣價格已經大漲。因為全球庫存偏低而供應沒增加，歐美亞為因應冬季需求而開始積極建立庫存。即使美國報價已創逾11年新高，但專家預期未來價格可能再大漲一倍。

美國亨利港（Henry Hub）天然氣每百萬英熱單位價格20日盤中報5美元，是去年同期約2.3美元的逾兩倍，創2010年1月來新高。

北美天然氣傳統需求旺季在冬天，但價格在夏季已開始出現罕見的大漲走勢。

據能源資訊局（EIA）資料，美國今年初到6月底天然氣消耗量跟去年同期差不多，外界認為國際需求是推升價格的主因。

目前東亞和歐洲的天然氣報價均超過18美元，分別較去年同期飆漲四倍和五倍。

美國液態天然氣出口商錢尼爾（Cheniere）商務長費金（Anatol Feygin）說，目前亞洲和歐洲買家互相競價搶購。

能源資訊商Argus分析師布勞奈爾（Stan Brownell）說，今年來美國庫存沒有增加，因為美國正在縮小其之前過度擴大的液態天然氣（LNG）產能。

天然氣價格走高不斷敲響警報，告訴大家曾經出現供應過剩的美國，也在囤積庫存來因應冬季需求。

據EIA資料，迄9月10日止一周美國天然氣庫存量，較過去五年來同期平均值低7.1％，僅略高於2018年同期水準。2018年9月庫存是歷來最低。

儘管美國今年來LNG出口正常，但另一出口大國俄羅斯持續縮減出口量，歐亞可能要積極建立更多庫存才能滿足需求。

資訊供應商標普全球普氏分析師摩斯（Samer Mosis）認為亞洲必須在9月和10月加快建立庫存速度，因為目前歐洲庫存量較五年均值低16％而增加搶購壓力。

摩斯預期在各方不斷搶購下，亨利港天然氣價格可能飆漲至10美元或以上。

(時報資訊)