隨著廣告成為電商巨擘亞馬遜快速成長的業務，該公司開始在搜尋結果放置更多贊助廣告，在大型消費者品牌願意支付更多費用提高產品曝光率下，亞馬遜平台的廣告價格也跟著水漲船高。

在亞馬遜網站搜尋牙膏，優先顯示的是高露潔和舒酸定等知名大廠的產品，但仔細一看，這些全是贊助廣告。

電子商務研究公司Marketplace Pulse負責人卡祖克那斯（Juozas Kaziukenas）指出，以前亞馬遜搜尋結果頂部會有二、三個贊助產品廣告，現在數量可能多達六個，之後才是非屬付費廣告的自然搜尋（Organic Search）。

沒有付費買廣告的公司會發現，自家產品淹沒在一堆搜尋結果之中。廣告公司Publicis首席商務策略長葛德柏格（Jason Goldberg）表示，亞馬遜搜尋頁面的自然搜尋結果變少，換言之，企業必須花錢為自己開道。

諮詢服務公司Canopy Management訪查逾300位亞馬遜賣家發現，8月分亞馬遜搜尋廣告每次點擊成本為1.27美元，明顯高於一年前的86美分。

數位行銷公司Merkle指出，2021年第二季贊助產品廣告約占零售商在亞馬遜廣告支出的73％。亞馬遜2020年開始利用產品廣告取代產品推薦。

雖然亞馬遜並未公布具體廣告收入，但廣告占該公司「其他」收入的絕大部分。廣告是亞馬遜第二季整體業務成長最快的部分，營收年增87％，金額超過79億美元。

亞馬遜在2018年超越微軟，成為美國第三大廣告平台，僅次於谷歌與臉書。亞馬遜倚仗自身的市場主導力，發現公司網站或應用程式是許多客戶展開購物之旅的起點。

卡祖克那斯指出，亞馬遜與其創辦人貝佐斯改弦更張，一反過去反對廣告的態度。他表示，當廣告已經取代網站大部分的功能，便是一項利潤豐厚的業務。

(時報資訊)