在航運費率大漲與澳元走弱的影響下，澳洲核心通膨率明年恐攀抵2～3％的目標區間，而這將挑戰澳洲央行（RBA）對於升息的鴿派看法。該央行先前表態，未來兩年內不會升息。

研調機構凱投宏觀（Capital Economics）資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）20日指出，中國至澳洲的航運費率如今較疫情前高出250％。

提利安特補充表示，在疫情爆發前，高達七成澳洲進口透過海運輸送，如今疫情導致邊境封鎖、空運大受影響，航運所占比重應該更高。

此外，自今年6月初以來，澳元累計貶值約5％，恐導致進口價格再次升高。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）近日駁斥「央行可能於2022年底升息」的市場臆測。

該央行預期，薪資增長與通膨回升至目標區間仍需要一大段時間。

提利安特表示，從澳洲國際收支數據可看出，隨著航運費率迅速攀升，進口消費品成本2022年中前料年增約7％。他預估，進口產品約占整體消費量的8％，進口價格攀升，最多將提振消費者物價0.6個百分點。

企業吸收進口成本增加的空間有限，尤其是零售業與運輸業，畢竟兩者獲利率持續遭到壓縮。

提利安特表示：「運費成本攀升令我們更相信，通膨在明年底前將升抵RBA目標中值。若加上勞動市場緊俏提振薪資成長，那RBA於2023年初升息的機率便會大增。」

RBA21日將公布9月政策會議紀錄，屆時便可得知該央行對於澳洲經濟能否於2022年復甦與勞動市場現況的看法。

RBA大力反駁市場對於央行將於2024年前升息的預期，外界期待能從會議記錄得知更多關於此事的討論。

近日數據顯示，儘管澳洲失業率下滑，但勞動參與率與平均工時亦大跌、就業不足率攀升。勞動市場數據關乎於RBA如何制定2023年縮減購債計畫。

(時報資訊)