美國《紐約時報》19日刊登一篇專文，深入討論穩定幣帶來的風險與監管選項，令外界猜想美國政府可能透過將其指定為「金融系統風險」等方式強化監管。這對於加密通貨市場帶來不確定性，加上恒大風暴造成歐美市場重挫，導致比特幣周一跌破4.5萬美元。

其他加密通貨同步走跌，以太幣、Solana與Cardano跌幅皆在7％左右。

美國政府對於穩定幣感到不安並非新鮮事，但名聲良好、擁有廣泛華府人脈的紐約時報大篇幅討論此事仍引起注意，因為這意味著正式規範即將到來。

穩定幣指的是追蹤法定貨幣或其他商品的數位貨幣，目的在於避免價值出現劇烈波動，但將穩定幣與資產掛鉤仍可能成為市場動盪起源，令各界呼籲加強監管的聲浪升高。

根據報導，美國監管機構可能採用以下幾種監管手段：

1. 將穩定幣指定為系統風險：按《陶德－法蘭克法案》規定，主管機關擁有將支付活動指定為「系統性風險」的權利並施以規範監督。

2. 將穩定幣視為證券：美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）近日表示，穩定幣運作方式與證券相似，因此可援引SEC規範。

3. 將穩定幣視為貨幣市場共同基金：部分專家認為兩者相似，因此可用相同方式監管。

4. 將穩定幣當成銀行監管：若真是如此的話，那監管責任便落在美國貨幣監管署（OCC）身上。穩定幣投資人可獲得如同存款保險的保障。

5. 發行央行數位通貨（CBDC）與其競爭：聯準會正考慮發行數位美元，但穩定幣用戶十分在乎隱私權，官方數位通貨恐無法取代穩定幣。

報導指出，美國監管機關必須多管齊下並加強國際合作。全球性監管機構金融穩定委員會（FSB）正在研究監管穩定幣的規範，預計於2023年出爐。

(時報資訊)