美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周日（19日）投書媒體，呼籲國會應提高或暫時取消舉債上限，以避免美國陷入「歷史性的金融災難」。

葉倫在《華爾街日報》發表題為「國會，提高債務上限」（Congress, Raise the Debt Limit）的評論文章警告，「我們最終好不容易才擺脫疫情危機，不要再讓我們陷入金融危機」。

她在文章中提到，自從1960年代以來，國會已經提高或暫停凍結舉債上限約80次。至於在川普政府時期，民主黨也曾三次同意暫時取消債務上限。她強調，現在國會必須再次這麼做，否則到了10月，財政部的現金餘額將降到無法支撐的水平，聯邦政府也將無力償付帳單。她表示，美國過去從未出現債務違約，現在也不應該有此情況發生。

為尋求提高聯邦舉債上限，拜登政府多次與參院少數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）商談，然而麥康諾依然堅持己見，拒絕支持民主黨所提的提高舉債上限主張。面臨債務違約危機不斷逼近，兩黨對此問題仍然僵持不下。

鑒於聯邦政府恐在10月陷入債務違約危機。

白宮上周五（17日）也向地方與州政府發出警告，指稱美國債務違約風險可能引發經濟衰退，並導致聯邦政府中斷各項計畫的資金援助。影響所及，全美各地的救災、醫療補助、兒童健保、教育與基礎建設等項目資金可能因此斷炊。

因此葉倫在文章中警告，債務違約「可能觸發歷史性的金融災難，將加劇公共衛生緊急事件對經濟造成的傷害」，導致社會安全支出遭到凍結、家庭稅額減免受到延遲，並還使得利率被迫調升，並進而讓股市出現暴跌。

葉倫表示，我們沒有理由要讓如此悲慘的結果發生。她提到美國經濟才剛從疫情危機走出，我們不應該讓自己再次回到原可以避免的災難當中。

(時報資訊)