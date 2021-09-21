美國聯準會（Fed）自周二起進行為期兩天的利率會議，市場多預期不會有重大決策出現，但可能會首度表態疫情期間實施的寬鬆貨幣政策將在近日逐漸步上終點。

「退場」可望成為本周會後聲明的關鍵字眼，此外Fed官員還將發布他們對利率、經濟與通膨前景的最新預測。

但在這次會議的前幾日，包括主席鮑爾等多名決策官員被爆股票與債券交易，使得Fed籠罩在道德爭議的陰影。

多名官員被證實去年頻繁買賣股債，這項舉動已引發外界質疑是否已經涉及利益衝突。

AGF投資公司美國首席政策策略師瓦里爾（Greg Valliere）在談到達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀總裁羅森格倫（Eric Rosengren）的交易爭議時，批評這些不當行為已讓Fed大失顏面，導致它過去營造「清廉」形象因而破功。

然而針對Fed官員炒股行為，民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也大為不滿，她在日前致函12位地區聯準銀行總裁，呼籲應禁止Fed高層持股或從事股票交易。

更甚者，Fed的一舉一動向來在金融市場具有重大影響力，經濟學家擔憂，一旦它的可信度遭到侵蝕，其引發後果也難以想像。Fed的可信度可分為兩個層面，一是市場可信度，這意味華爾街與投資者需要相信Fed在制定有關利率與相關措施時的貨幣政策必須要有一致性。

另一方面則是公眾可信度，正當民眾對政府機構信心漸失之際，Fed爆出道德缺失只會引發民眾更大反彈。

在川普政府時期曾擔任美國國家經濟委員會首席經濟學家的拉維納（Joseph LaVorgna）聲稱，「一旦Fed失去了道德權威，這將成為一大問題。」

(時報資訊)