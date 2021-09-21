民眾引頸企盼的五倍券，數位券將於22日開放綁定，多家銀行搶加碼，5倍變7倍、10倍，為刺激民生消費添柴火，振興政策上路，受惠股題材加身，伺機而動。專家點名，包括瓦城、豆府、王品等14檔概念股，8月營收已多出現月成長，進可攻退可守，隨五倍券上路，營運復甦力道可望延續。

本土疫情受到控制，二級警戒延續至10月4日，餐廳開放內用，振興五倍券則將於10月8日正式上路，餐飲業者爭相祭出優惠搶市，加上中秋、國慶連假接續而來，帶動餐飲、住宿等需求，有助於包括瓦城、王品、漢來美食以及晶華等營運動能持續轉強，推升業績逐月成長。

除了餐飲業之外，百貨通路業者包括遠百、特力、寶雅、集雅社等營運也呈逐月回升態勢，且緊接著9、10月進入周年慶旺季，加上振興政策助攻，業者對於9月業績正面以待。

包括瓦城、豆府、漢來美食、遠百、特力、八方雲集、寶雅、統一超、王品、晶華、集雅社、六角、全家、美食-KY等14檔，是法人眼中五倍券概念股指標，在8月營收已多扭轉疲態、轉為月成長，由於國內疫情「最壞情況已過」，後續業績成長可期。

振興措施對相關產業助益大，2020年7月中旬三倍券上路，成效斐然，該年7月非製造業經理人指數（NMI）急速攀升，至與2015年4月相同的57.3，創2014年8月創編來最快擴張速度。

當時台股在資金效應下頻創新高，加權指數下半年累積漲幅逾2成，其中，餐飲股業績成長，股價也自谷底反彈，累積漲幅逾5成，因此，專家認為，2021年再啟且加倍的五倍券，對股市也將會有正面幫助。

(時報資訊)

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