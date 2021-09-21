台股秋節前維持高檔震盪格局，法人預期在長假因素解除後，量能可望回溫，推升多頭買盤進場，在產業趨勢上，可留意iPhone 13、IC設計，以及IoT物聯網「三I概念股」，同具旺季行情助陣，有利資金聚焦。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，盤面資金持續「汰弱留強」，類股輪動快速，隨著時序即將進入第四季，部分籌碼經過整理，產業趨勢向上的電子族群值得留意，包括蘋果新機拉貨效應、物聯網、5G成長趨勢，以及車用、伺服器等產業需求成長，帶旺IC設計業績表現，三大題材有機會扮演領漲要角。

凱基投顧分析，蘋果下半年iPhone 13新機出貨量估達8,500萬台，且整體需求較上半年強勁，全年iPhone總出貨量2.28億支將有上檔空間，台系供應鏈中，受惠程度較高的個股可留意台積電、鴻海、景碩、欣興、台郡等。

此外，市場看好華為退出高階手機市場，以及iPhone13功能持續進化，提升拍照效果加大鏡頭直徑與光圈，全系列機種搭載LiDar增強AR應用效果與拍照效果等，對硬體供應商具升級商機，帶動供應鏈營收動能增溫。

由於台積電、聯電等晶圓代工漲價，促使近期IC設計高價股轉強、低價股疲弱的分歧表現。群益投顧副總裁曾炎裕分析，矽智財IP族群受惠晶圓價格計算權利金收入直接受惠，而部分IC設計業者也因掌握競爭優勢，毛利率受衝擊程度較低，矽力-KY、祥碩、聯發科等高價IC設計領航，股價相對強勁。

此外，物聯網應用趨勢成形，中國大陸、歐美等主要市場受惠今年以來企業轉型商機浮現，尤其中國大陸加速推展相關應用落地，業者已感受到拉貨動能顯著提升，配合陸官方規劃今年將新建60萬座5G基地台，下半年布建力道可望轉強以達成年度目標，伺服器零組件、工業電腦產品拉貨潮有機會顯現，迎接旺季效應。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意