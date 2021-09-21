針對大陸政府傳出要求香港地產商解決房屋短缺問題一事，投行摩根士丹利最新報告指出，如果香港政府大幅增加住宅單位供應目標，由目前的3.5萬個增至超過10萬個，2022年香港房價可能大跌20％，但該行強調這不是目前的基本分析情境。

報告指出，土地供應是使房價變得可負擔的最重要因素，摩根士丹利認為香港土地供應短期內較難有明顯改善，因此在目前的基本情境分析中，香港房價2021年、2022年將分別上漲9％、5％。而香港地產股目前股價較其每股資產淨值（NAV）有約51％折讓，是1997年以來最低水準，該行給予相關類股「吸引」評等。

報告又指，地產開發商基本面比商業地產商理想，但是監管風險明顯較高，因此偏好新鴻基地產、嘉里建設、信和置業，多於恒基地產、長實集團、新世界發展。但如果未來港府推出重大措施，或是加快土地供應等，該行認為，香港地產股將被調降評等。

摩根士丹利表示，香港可從農地轉換、填海、增加地積比率三大方法增加土地供應，目前可以看到農地轉換進展正在加快。

港府目標是到2024年可增加400公頃土地，比2013年至2018年僅20公頃還要快。

另一投行摩根大通分析，市場將關注香港地產商要如何回應緩解房屋問題，估計香港地產股短期股價將跑輸大盤。

摩根大通假設在兩個壓力測試的情境下：一、所有農地均免費捐贈給政府。二、所有地產商未來開發項目的現金流折現估值為零。預期長實集團、新世界發展目前股價水準的下跌風險最小（由目前股價下跌約9％），但估計信和置業、新鴻基地產的下跌風險達20％，而恒基地產下跌風險高達37％。

(時報資訊)