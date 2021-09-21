處理器龍頭英特爾將擴大與台灣半導體廠及OEM廠合作，打造獨立顯示卡完整生態系統，全力搶攻中高階桌電、電競、資料中心、高效能運算（HPC）等獨立顯示卡市占率。英特爾將在明年第一季推出Intel Arc獨立顯示卡，搭載的Xe-HPG架構Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程生產，並將與華碩、微星、技嘉等OEM廠合作，共同開拓更大的顯示卡商機。

調整策略 攻消費性市場

英特爾舉行亞太區圓桌會議，首席架構師Raja Koduri接受本報獨家提問表示，包括效能級獨立顯示卡等繪圖產品線，相對於英特爾其它產品線來說是個新的業務，英特爾十分重視與全球主要OEM廠合作，並且重視和台灣OEM及ODM廠生態系統的合作關係。以平台角度而言，英特爾會延伸及調整這層關係，因為英特爾開始進入消費性獨立顯示卡市場時，情況與過去的合作內容會有所不同。

英特爾在過去幾十年來與台灣OEM及ODM廠有非常密切的合作，尤其是在整合型繪圖核心（integrated graphics）的技術上，針對軟體最佳化及系統整合等方面都有深度合作。英特爾以Intel Arc品牌進軍獨立顯示卡市場，將延續與台灣PC生態系統的共同開發（co-engineering）歷史與創新動能，包括攜手華碩、微星、技嘉等OEM廠推出獨立顯示卡，希望在獨立繪圖技術和顯示卡市場上能共同開發更多商機。

Raja Koduri表示，英特爾去年先行推出的繪圖處理器DG1，就已開始與台灣合作夥伴共同打造繪圖處理器及顯示卡生態系統，以確保製造生產及合作夥伴關係的穩固。除了與OEM及ODM廠合作之外，獨立軟體供應商（ISV）生態系統也相當重要，英特爾與ISV、遊戲開發者合作已長達數十年之久，DG1成功發表及最終成果相當令人滿意，對於即將推出的Intel Arc獨立顯示卡深具信心。

採用台積電6奈米製程

英特爾基於已宣布的IDM 2.0策略，擴大與台積電的晶圓代工合作關係，在Xe架構繪圖處理器產品線中，採用Xe-HPG架構Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，預期年底前開始量產投片，明年第一季將正式推出。同時，英特爾針對HPC運算打造的Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片，其中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電7奈米及5奈米生產。

(時報資訊)

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