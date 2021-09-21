主計總處甫完成的統計指出，我國「隱藏性失業」於7月升至17.2萬人，創下金融海嘯之後最近11年新高，顯示這一波疫情導致工作機會減少，已使得暫時不找工作的人明顯增加，由於勞動意願降低，也使得勞參率連續三個月跌破59％。

國勢普查處處長陳憫表示，自去年疫情以來，由於工作機會減少，美國、日本、韓國的勞參率都明顯下滑，美國由前年63.1％降至去年的61.8％，南韓也由63.3％降至62.5％，去年我們的勞參率沒有太大變化，但今年5月以來由於疫情升至三級警戒，退出勞動市場的人明顯上揚，因此勞參率連續三個月（5～7月）跌破59％。

勞參率的下滑，反映的是退出勞動市場的人數增加，主計總處官員表示，三級警戒以來，批發零售、餐飲住宿、藝術及休閒娛樂等內需型服務業受到很大的衝擊，因場所歇業而失業的人數也因此大增。事實上，這些行業歇業所釋出的人力可分兩類，若願意等待情勢好轉重返工作崗位者，屬於失業者，若不願等待而退出勞動市場者（暫時不找工作）則屬於非勞動力。

主計總處官員表示，自5月三級警戒以來，除了失業人數增加，退出勞動市場的人數也上揚，這除了反映在勞參率的下滑，也反映在隱藏性失業人數的上揚（想工作而未找工作者），隱藏性失業由4月的15.2萬人，升至7月的17.2萬人，這個數字創下金融海嘯之後，2010年以來最高，顯示暫時放棄找工作的人在這兩、三個月快速增加。

不過，陳憫也表示，近來國內疫情逐漸好轉，商業活動漸次恢復，退出勞動市場的人可望重返原來的工作，因此勞參率應可望回升。相關官員表示，本周即將公布8月份失業率，隨著經濟情勢恢復，勞動指標可望改善，過去兩個月跌破59％的勞參率應該也有機會又回升至59％的水準。

(時報資訊)