展望2021年底～2022年，財政部國產署將釋出北市二大塊千坪地上權，包括「六張犁陸軍保養廠C區」與南港車站旁的1,000坪地上權大案，初估兩案合計市價上看154億元，底價估為61.6億元以上。

南港車站旁1,000坪地上權土地位處三鐵共構（台鐵、高鐵、台北捷運）交通樞紐，加上附近的流行音樂中心、國家生技園區陸續完工，各大開發商也相當關注南港新東區門戶，其中南港還能有效串聯南軟、內科、汐科、信義等精華企業聚落。

為搶灘南港商辦，麗寶建設2020年以7.89億元標下南港玉成地上權案、溢價率近四成，每坪單價147.15萬元。

若依麗寶案經驗推算南港車站旁1,000坪地上權案，以每坪100萬元估算市價約10億元，按國產署地上權估價，多以四成市價做為地上權案底價，可推出南港案底價至少4億元。

而六張犁陸保廠C區案面積約4,800坪，距台北101大樓不到1公里，堪稱是今年台北市最大的都心地上權。因國防部仍在協助瓦斯業者遷移增壓站並將停車場連結至陸軍保養廠E基地，國產署估計最快要等到2021年底或2022年才能公告列標。

若參考北市信義區近年經驗，南山人壽2020年以312.7億元標下101大樓旁的世貿三館地上權案、每坪單價約548.54萬元。

考慮到區位因素，以每坪300萬元估算陸保廠C區案，其市價估計也有144億元，底價至少57.6億元，堪稱2021年以來最大地上權案。

另據了解，業者若錯過北市兩大案，至少要等兩年才有北市大面積素地。

國產署表示，台北市下一大案應為2024年後的華光特二土地，惟該地現為南門市場臨時中繼站，因南門市場估計到2023底年才能搬回羅斯福路原址，國產署估計要到2024年才能推出華光特二地上權案。

(時報資訊)