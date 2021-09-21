財政部國產署近期公告招標今年第三批11宗地上權案，11月開標，全聯可能再次加入搶標以擴張門市。尤其第三批地上權案包括台中干城、新北林口都是上千坪標的，雲林虎尾高鐵特定區更是7,000坪大面積案件，引發各路人馬關注。

全聯近期積極參與國有地上權標售，國產署指出，全聯自2020年底標下國產署高雄岡山（1.21億元）商業區地上權案，今年初也以2.62億元搶下高雄市政府主辦的自強路地上權案。另國產署在2021年推出兩批地上權，皆可看到全聯身影，全台搶地行動引發市場談論。

全聯在今年首批地上權搶下高雄前鎮案（5.8億元）、屏東市案（0.75億元）兩宗，為投標四宗、得標兩宗。第二批地上權則是出手五宗搶下台中干城案（5.81億元）、澎湖馬公案（1.42億元）等兩宗。

全聯對外表示，近期投標重點都是鎖定熱門地點，只要附近商圈適合就能拿來開設全聯門市，估計得標土地將做為新興旗艦店，惟細節還在規劃中。

不過，依全聯在全台搶地蹤跡，目前以高雄、屏東為重鎮，顯見南台灣市場應初步完成展店規劃，下一步可能為中部與北部地區。

如今全聯雖已拿下台中干城一案，但也有可能出手搶下台中干城第二案，打造規模經濟效益。另第三批地上權的雲林虎尾案面積遼闊，全聯可做中部生鮮物流中心或大型旗艦店。而第三批地上權新北林口案靠近學區林口高中，附近又是住宅區，以展店而言也可拓展商機。

然而，近期房價因營建成本增加而上升，連帶部分地區房租也跟進上漲，通路業獲利也受壓縮，全聯近年積極展店策略下，其租金負擔也相對沉重。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，考慮到租金問題，全聯出手搶地上權案可說是相當合理，因公部門地上權土地價格多半不到市價五成，CP值非常高，全聯透過投標公部門地上權取得土地，不僅可壓低土地取得成本，還可減輕未來長期租金負擔。

(時報資訊)