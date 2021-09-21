新台幣下半年延續升勢，今年以來累計至9月17日止對美元升值2.78％（7.72角），且據本報對金融業進行的第三季理事會匯率情勢調查結果，逾七成受訪金融業認為第四季新台幣仍會持穩在27.5～28元區間。

但不少銀行主管也同時看好美元。玉山銀認為，預期美國與歐洲公債利差將逐季微幅擴大，有利美元指數呈現築底緩升態勢，預期第四季美元指數震盪整理區間會落於91.5～94.5；凱基銀行也建議，貨幣配置上，可適度增加美元比重，並減少持有新興市場貨幣。

匯銀主管表示，國際美元指數第三季震盪，8月中旬最高衝破93.5，7月底時最低跌破92，最近又衝破93，主要亞幣跌多升少，新台幣當季仍升值0.48％，僅次於印尼盾及日圓各升值1.92％及0.54％。

新台幣9月17日收在27.736元。依本報對金融業調查結果，大多數受訪金融業認為第四季新台幣匯率將持穩在27.5～28元，僅各12％認為有可能升破27.5元或貶破28元；至於波動幅度，有50％估計在3～5角之間，15％認為3角之內，31％預料5～7角，僅4％估7角以上。

美國聯準會（Fed）本周若宣布縮表，不排除市場仍會有反應。匯銀主管認為，目前最受關注的Fed決策，新台幣升貶走勢仍將受外資動向影響，但因台灣基本面有撐，新台幣年底前轉為重貶的機率低。

此外，接下來10月美國財政部可能發布下半年匯率報告，只要未出現資金集中且大量進出，匯市供需維持4月以來的平衡結構，央行短期應不會進場調節，力拚從匯率操縱國「加強觀察名單」，降級為「一般觀察名單」。

(時報資訊)