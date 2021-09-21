美國聯準會（Fed）23日將發布最新利率決策會議結論，中央銀行將立即在下午舉行第三季理監事聯席會議，無縫接軌做出最即時的政策因應。根據本報針對金融業者的問卷調查結果，受訪金融業100％認為央行政策利率將連續六季不調整，重貼現率仍停在史上最低的1.125％。

包括金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者，對第三季央行理事會的貨幣政策決議，全部都預期「不會有變動」，延續前一季寬鬆基調不變，即政策利率將連六季不做調整。

央行總裁楊金龍日前發表對近期總體情勢的看法時指出，台灣的貨幣政策與美歐國家相比，沒有那麼寬鬆，利率高於美歐日等的零利率、負利率，且國內通膨仍屬溫和，及經濟成長表現不錯、但未過熱。金融市場解讀，央行已提前公布答案，利率將連六凍。

金控主管指出，觀察去年以來出口成長表現亮眼、一路長紅，內需方面在6月紓困4.0啟動，與即將登場的振興五倍券發放，可望淡化疫情衝擊，因此主計總處今年經濟成長率預測已再上調至5.88％的11年新高，央行第三季理事會勢必跟進上修，預估值可能在5.5％上下。

對於這次Fed利率決策會議結論，金融業者認為，目前看來頂多就是年底開始溫和縮表，但升息「還早」，市場資金寬鬆境不變，也因此預期央行會以不變應萬變，並沒有率先升息或再降息的必要，政策利率不做變動。

本報調查結果也顯示，金融業者針對代表長率指標的10年期台債殖利率變動，85％估計第四季將在0.4～0.45％之間，其他的15％預期在0.45～0.50％。另金融業者也關注，央行對中小企業專案貸加碼至5,000億元，及房市管制是否有所調整。

(時報資訊)