美國聯準會（Fed）23日將發布最新利率決策會議結論，中央銀行將立即在下午舉行第三季理監事聯席會議，無縫接軌做出最即時的政策因應。根據本報針對金融業者的問卷調查結果，受訪金融業100％認為央行政策利率將連續六季不調整，重貼現率仍停在史上最低的1.125％。

　包括金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者，對第三季央行理事會的貨幣政策決議，全部都預期「不會有變動」，延續前一季寬鬆基調不變，即政策利率將連六季不做調整。

　央行總裁楊金龍日前發表對近期總體情勢的看法時指出，台灣的貨幣政策與美歐國家相比，沒有那麼寬鬆，利率高於美歐日等的零利率、負利率，且國內通膨仍屬溫和，及經濟成長表現不錯、但未過熱。金融市場解讀，央行已提前公布答案，利率將連六凍。

　金控主管指出，觀察去年以來出口成長表現亮眼、一路長紅，內需方面在6月紓困4.0啟動，與即將登場的振興五倍券發放，可望淡化疫情衝擊，因此主計總處今年經濟成長率預測已再上調至5.88％的11年新高，央行第三季理事會勢必跟進上修，預估值可能在5.5％上下。

　對於這次Fed利率決策會議結論，金融業者認為，目前看來頂多就是年底開始溫和縮表，但升息「還早」，市場資金寬鬆境不變，也因此預期央行會以不變應萬變，並沒有率先升息或再降息的必要，政策利率不做變動。

　本報調查結果也顯示，金融業者針對代表長率指標的10年期台債殖利率變動，85％估計第四季將在0.4～0.45％之間，其他的15％預期在0.45～0.50％。另金融業者也關注，央行對中小企業專案貸加碼至5,000億元，及房市管制是否有所調整。

(時報資訊)

#Fed #金融業 #央行 #利率 #升息

主要市場指數

紐約道瓊
33970.47 -614.41(1.78%)
05:09
S&P500
4357.73 -75.26(1.70%)
05:09
Nasdaq
14713.90 -330.06(2.19%)
05:16
費半指數
3338.23 -82.92(2.42%)
05:16
日經225
29839.71 -660.34(2.17%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.88(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.26(0.71%)
09/17
英國FTSE
6984.71 +80.80(1.17%)
18:31
法國CAC
6552.58 +96.77(1.50%)
18:31
德國DAX
15361.02 +228.96(1.51%)
18:31

延伸閱讀