中國與美國兩個龍頭經濟體，最近都成為製造全球經濟與金融不安的亂源，中國政策向左轉以及房地產巨頭中國恒大的債務危機，造成香港與亞洲金融市場嚴重的財富緊縮效應，中國政府正在全力控制，以「防範金融風險」為最高原則，朝向「有秩序重組」的方向化解風暴。

同時，美國首府華盛頓的黨派鬥爭，也鎖定在金額巨大的基礎建設法案，進行一場令人難以置信的政治大鬥法。9月底之前，美國國會面臨三個重大法案的對決，一個是白宮主導、已經通過參議院的1兆美元「兩黨基礎建設計畫」（The Bipartisan Infrastructure Deal），必須在9月27日之前，獲得眾議院的多數支持；另一個是民主黨進步派力推、金額高達3.5兆美元的「社會基礎建設」法案（暫定）；第三個則是美國聯邦債務上限已經破表，必須獲得國會再次授權提高舉債上限，否則今年10月聯邦政府又將演出關門、破產的難堪戲碼。

這三個法案彼此相互綁架，不論是否順利通過，都成為危害經濟復甦與金融市場安定的重大變數，9月8日美國財政部長葉倫特別發信給聯邦國會的兩黨領袖，一向措辭溫和的葉倫，竟然在信函中以嚴厲的口吻警告：「如果國會沒有適時行動，聯邦政府舉債上限的問題，將會引發全球經濟危機！」

2019年8月，在川普政府的主導下，聯邦國會通過「2019年兩黨預算法案」（Bipartisan Budget Act of 2019），在兩年之內取消聯邦政府舉債的天花板限制，這個法案在今年7月31日到期失效，從8月1日起，聯邦政府舉債上限重回22兆美元，加上過去兩年累計增加的新債務。

過去兩年遇到COVID危機，聯邦政府瘋狂舉債，2021財政年度的預算預計歲入為3.8兆美元，歲出卻高達6.8兆美元。新增舉債高達3兆美元，到今年7月底，美國政府債務餘額已經飆升至28.42兆美元，比2019年取消債務上限時的餘額多出將近7兆美元。即使債務狂飆，美國財政部仍然需要發行鉅額國債來滿足國會已經通過的振興預算，而且在10月就會面臨爆表的危機。

然而，美國共和民主兩黨卻在最關鍵的基礎建設法案上，以法案綁架法案、派系綁架黨團的複雜套路，掐住彼此的死穴。拜登總統在選舉期間就將Build Back Better（重建美好美國）作為施政的首要目標，整修美國老舊的基礎建設是所有人都同意的共識，但是美國卻從柯林頓、小布希、歐巴馬、川普搞了二十餘年，每次白宮提出都在國會受阻。拜登上任後，共和民主兩黨議員一人一把號，推出各種有關基礎建設翻新的法案，一直到今年7月28日，拜登才與共和民主兩黨的參眾議院領袖完成「兩黨基礎建設計畫」，總金額1兆美元，其中4,500億美元已經在其他法案內通過，此次新增5,500億美元。

兩黨基礎建設法案已經在參議院通過，原本也可以順利在眾議院獲得多數同意，但是民主黨左派精神領袖，現任參議院預算委員會主席的桑德斯（Bernie Sanders），率領民主黨「進步派」參眾議員，提出3.5兆美元擴大預算案，將基礎建設預算擴大至醫療保險、幼兒園學費全免、免費牙醫、勞工病假與例休支領全薪等「社會基礎建設」（暫定）。

民主黨左派議員「綁架」法案，將1兆美元的共識法案、與沒有共識的3.5兆美元綑綁，試圖以民主黨議員在參眾兩院極其微薄的多數席次，衝刺通過「社會基礎建設法案」。

3.5兆美元的法案遭到共和黨員的抵死抵制，即使在民主黨內也有許多溫和派議員反對，目前美國國會「卡死」在複雜的法案綁架鬥爭。桑德斯等民主黨左派以3.5兆美元法案綁架1兆美元法案，而共和黨議員集體抵制舉債上限來阻止3.5兆法案，人數更少的民主黨溫和派則以3.5兆美元法案中的部分條款來綁架民主黨左派。

民主黨籍的眾議院議長裴洛西面臨此一複雜情勢，在8月底協調各方後，要求國會各委員會在9月15日前，提出3.5兆美元的具體法案內容，上周完成一份厚達2,600頁的預算案；1兆美元的基礎建設共識案，與3.5兆美元的社會基礎建設案，則訂在9月27日（下周一）進行最後的表決。裴洛西試圖在最終期限的龐大壓力下，讓民主黨進步派、溫和派取得共識，以民主黨的多數席次通過法案，再來處理舉債上限的法案。

華盛頓的國會法案綁架大鬥爭，是全球金融市場無法掌控的重大變數，美國國會可能一個法案都不會過，也可能通過高達4.5兆美元的鉅額財政擴張法案，而一旦國會兩黨鬥爭撕破臉，聯邦政府關門、破產風暴將是猛爆性的。聯準會已經為了QE退場傷透腦筋，如今卻得在政府破產與4.5兆美元鉅額擴張性預算之間，預先安排穩定市場的對策，這對聯準會來說無疑是不可能的任務。

中國一聲令下，瞬間祭出打壓互聯網、補教業、房地產政策，把人民震得暈頭轉向；美國國會的法案綁架大亂鬥，同樣給全球經濟帶來災難的陰影，不論集權或是民主，政治都是經濟穩定最大的威脅，升斗小民只希望穩定過好日子，如此簡單的願望，卻如大旱望雲霓。

(時報資訊)