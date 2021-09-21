聯合國大會21日在紐約聯合國總部召開，中國外交部20日宣布，中國國家主席習近平將以視訊方式出席聯合國大會一般性辯論，並發表演講。由於美國總統拜登將親自出席，中美兩國元首可望再次同框。

自新冠疫情在2020年1月爆發後，習近平就未再安排出訪行程，在2020年9月22日的第75屆聯合國大會上，習近平即採取視訊方式發表演講，針對全球防疫提出四點看法，包括要樹立生命共同體意識、維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通、建設生態文明和美麗地球，以及全球治理體系亟待改革和完善。

本次聯合國大會是疫情爆發之後，首此舉行面對面的會議，全球將超過百名政要親自出席，不過俄羅斯和中國元首已確定不現身會場。

由於美國近期結盟對抗中國的動作頻繁，包括日前與英國和澳洲成立軍事安全合作機制AUKUS，以及藉由本次聯合國大會之便，拜登24日將邀請日本、印度和澳洲在華府舉行四方安全對話（QUAD）首次元首會面，拉攏盟邦圍堵中國的意圖明顯，美中關係預料將是本次大會的焦點議題之一。

面對最新國際形勢，習近平預料在21日的視訊演講中，將批評美方的結盟抗中動作，並重申中國一貫外交立場，以及目前防疫的成果。

習近平與拜登在9日曾進行通話，雙方同意在利益重疊與價值觀分歧領域開誠布公，並討論兩國確保競爭不會轉向成衝突的責任。中國外交部新聞稿指出，習近平在電話中對拜登宣稱，美國應與中國展現大格局，讓雙方關係進快回到穩定發展的正確軌道。

不過習拜通話後傳出，拜登邀請習近平面對面會談，但遭習近平拒絕，習近平要求先改善目前中美關係的氛圍。習近平上周的上海合作組織會議上暗批美國，解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌。

(時報資訊)