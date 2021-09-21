聯合國峰會本周登場，會議將聚焦防疫、氣候變遷與全球衝突升溫等全球重大議題。美國總統拜登周二（21日）將發表演說，除了防疫與氣候變遷外，預料他將特別就人權問題向塔利班新政權與中國大陸等其他國家施壓。

本周各國領袖與外交官將齊聚紐約參加一年一度的聯合國大會，今年大會舉辦前夕正值多事之秋，阿富汗剛剛變天，塔利班重新掌權，該國人道情勢備受國際社會關注，此外伊朗也出現強硬派新領袖萊希執政，國際局勢面臨新挑戰。

東道主紐約市基於防疫考量要求所有參與者都需接種疫苗，所有外交官入境美國都需提出檢疫陰性證明，美國官方同時呼籲其他國家盡量縮小代表團的規模。

聯合國峰會去年以線上形式舉辦，因此今年拜登是第一次以總統身份首度與會，並於周二發表演說。

拜登演說的重點預料除了防疫與氣候變遷外，就是就人權議題向塔利班政權與中國大陸等其他國家施壓。

美國駐聯合國代表葛林菲爾德（Thomas-Greenfield）上周五受訪時透露，「獨裁政權已利用新冠疫情做為違反人權與強化掌控的工具，民主、人權與國際規範正遭受侵害。」

美國在氣候變遷、防疫與人權議題的立場，凸顯華府與北京當局的關係緊張。拜登政府已向中國施壓，要求後者在溫室氣體排放做出具體承諾，同時呼籲北京當局就新冠疫情的起因公布更多的資訊，另外美方也關切香港與新疆地區的自治問題。

此次會議比較可能形成共識的將是氣候變遷，因為大多數國家都希望氣候問題能有進展。

拜登上周五指出，美國與歐盟將提案設定保證在2030年前降低全球近3分之1甲烷排放的目標，他並呼籲其他國家共同支持此一提案。

(時報資訊)