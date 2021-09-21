中秋節投資市場再添變數，港股20日盤中重挫千點，一度失守24,000點整數大關，新加坡富台期指大跌逾2％，加上原先外界關注美Fed決策會議在即、電子砍單雜音，以及Delta病毒來襲等偏空訊息恐衝擊節後行情，引起市場疑慮。

不過，投顧法人認為，台股短空長多，在企業獲利向上、傳統旺季來臨與外資啟動回補「三多」加持，可望抵抗四大變數，近期量縮修正走勢有機會逐漸「撥雲見日」。

台、陸、日、韓等主要亞洲股市20日皆休市一天，少數開盤的港股卻遭賣壓空襲，恒生指數一度大跌千點，地產股成重災區，歐股開盤後也被拖累，新加坡富台期指也出現下跌2.24％走勢。

市場解讀與陸要求港地產商處理房市問題，以及恆大集團負債風暴有關，為節後台股表現又添一項不確定因素。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股先前量縮有三大關鍵，分別為Delta變種病毒來襲、電子砍單疑慮發酵，以及連假期間有FOMC會議登場，致使市場資金觀望。

而恆大集團主要事業以陸港地區為主，台灣金融機構曝險金額不高，估計衝擊程度有限，惟後續事件發展對資金流動性所造成的連鎖效應仍須持續關注。

蕭乾祥說，預料Fed偏鴿態度不變、本土疫情逐步受控，有利節後量能逐步回升；企業獲利續增、傳統旺季來臨與外資啟動回補，則為支撐台股長多的三大條件，支撐行情持穩向上。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，恆大現象反映出中國大陸經濟與金融市場浮誇特性，無止盡槓桿擴充，導致總負債達3,000億美元，若陸房產持續崩跌，將拖垮銀行體系重創經濟，預期中國政府可能以「有序倒閉」作為處理原則，避免複製「雷曼時刻」。

凱基投顧董事長朱晏民表示，企業獲利上修趨勢不變，旺季拉貨動能顯現，且庫存回補行情有望延續到明年首季，加上Delta病毒目前也未對歐美需求造成影響，預料在部分電子砍單因素釐清後，台股第4季仍有挑戰18,500點機會。

另外，新台幣匯率相對強勁，台股走勢穩健、高殖利率優勢浮現，不排除反而有望吸納部分自港股撤出的國外資金進駐，為推升指數的一大助力。

(時報資訊)