近期陸港地產商風險上升，不僅恒大集團債務風波愈演愈烈，17日更傳出大陸政府整治香港房市，要求香港地產商解決房屋短缺問題。市場恐慌情緒加劇，重挫香港三大指數，其中恒生指數20日盤中大跌逾千點報23,871點，創下2020年10月6日以來新低。

港股20日地產股、銀行股、「恒大系」齊跌，拖累大盤表現。收盤時恒生指數下跌821點，跌幅為3.3％，收報24,099點，成交值1,417.87億港元。國企指數、恒生科技指數則分別收跌3.4％、2.8％。

港股風暴在全球金融市場引發骨牌效應，歐美股市周一應聲重挫，英國大盤盤中大跌1.5％，法國與德國股市同步暴跌約2.5％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌2％。

美股跳空開低，道瓊工業指數大跌逾500點或1.5％，標普5百與那斯達克指數分別挫低1.6％與1.9％。

路透引述消息人士指出，大陸政府已對香港主要地產商提出新任務，要求他們將資源和影響力用於支持大陸當局的利益，並幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。

報導引述多位地產商及熟悉相關會談的港府顧問指出，在稍早的閉門會議上，中國官員強調北京正在採取更廣泛的努力，使香港遵守國家安全法，而且更加「愛國」。

消息人士指出，香港地產商被告知「遊戲規則已經改變」。

受此消息影響，香港四大地產商20日股價重挫，長實集團、恒基地產、新鴻基地產、新世界發展分別收跌9.32％、13.19％、10.34％、12.27％。

長期投身房地產業的前香港特首、大陸全國政協副主席梁振英表示，香港地產大亨與香港的經濟和政治關係非常密切，北京很難將他們完全排除在外，他們是香港政治經濟生態中的一個重要組成部分，因此需要謹慎。

銀行類股是20日香港股災另一個重災區。在恒大集團的主要往來銀行中，中國農業銀行近日傳出已對恒大部分貸款計提損失準備，民生銀行、中信銀行則計畫展延恒大短期貸款。

受到恒大債務風暴波及，中國農業銀行、民生銀行、中信銀行港股20日分別收跌4％、5.9％、5％。另外，在地產投資領域出手頗多的中國平安則收跌5.7％。

市場分析有三大因素導致港股昨（20）日大跌：

一、受到中秋節假期影響，陸港通交易關閉，大陸抄底資金無法進入港股市場。

二、港股市場上外資流動性較強，因此不排除外資藉由恒大的兌付危機進行炒作，造成投資者恐慌性賣出。

三、近期美元指數持續走高，外資繼續持有港元就會有匯兌損失風險，因此外資為了避免匯損而進行拋售。

(時報資訊)