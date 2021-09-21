俄羅斯國家杜馬（國會下議院）選舉19日結束投票，總統普丁所屬的「統一俄羅斯黨」一如預期輕鬆獲勝，得票率近50％，拿下450席中逾三分之二絕對多數，不僅可單獨執政，也掌握修憲所需的最低門檻。一旦修憲過關，將為普丁2024年再戰剷除障礙，並有可能繼續連任到2036年。

國家杜馬450席中，單一選區代表與政黨比例代表各半。據即將點算完的選票，統一俄羅斯黨拿到近50％選票，政黨比例代表票加上選區代表可望獲得315席，不僅過半，也超過三分之二席次的300席，成為國家杜馬擁有絕對多數優勢的政黨。但是統一俄羅斯黨這次得票率不僅低於2016年的54％，也掉到20年來最低水平。主要是選民冷漠，愈來愈質疑選舉的自由度與公平性，導致這次投票率僅45％。

排名第二的共產黨得票率近20％，較2016年的13％進步不少；自由民主黨僅獲得7.48％，排名第三。共產黨席次增加，主要歸因於俄羅斯反對陣營領袖納瓦尼被關，領導的組織被無情鎮壓，與他有關係的人都被禁止參選，網站也遭封殺。但納瓦尼與戰友仍設法鼓勵選民「聰明投票」：將票投給各選區最有可能擊敗統一俄羅斯黨的候選人。唯投票前，蘋果與Android系統都將與此有關的應用程式從自家平台移除。

此外，為衝高統一俄羅斯黨的席次，普丁政府也是機關算盡，不僅將投票時間從1天延長為3天，也強迫公務人員與國營企業員工出門投票，各地更是頻傳灌票、重複投票等舞弊現象。

(時報資訊)