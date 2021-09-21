中秋節前一天，港股全線暴跌，主要受到近日恒大集團債務風暴持續發酵，同時傳出北京閉門約談香港本地地產商，20日除在港掛牌的中國恒大股價重挫10.24％，創近11年新低外，香港本地地產股也跳水大跌，這讓香港恒生指數一度暴跌逾千點，跌幅擴大至4％，並跌破2萬4000點關口，創近1年新低。20日美股早盤3大指數齊跌，道瓊指數開盤重挫逾400點，那斯達克指數、標普500指數分別跌逾1％。

北京約談香港地產商

恒大集團高達3050億美元的債務風暴持續成為市場焦點，尤其19日外媒報導大陸銀行業已提列投資損失，有替恒大實質性破產重組預作準備，加上本周恒大還有一筆債券到期等不利因素，20日迅速反應在港股價，導致中國恒大股價盤中一度暴跌逾18％，最低價見到2.06港元，自今年高點下跌幅度達88％。

此外，據路透報導，北京閉門約談香港本地地產商，據一位消息人士表示，香港房產價格處於全球最高之列，大陸政府不再願意容忍「壟斷行為」，北京當局希望香港地產大亨們幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。

香港掛牌的地產股集體大跌，20日包含恒基地產、新世界發展、新鴻基地產收盤下挫超過10％；長實集團、嘉里建設、富力地產跌幅超過7％；碧桂園、雅居樂集團跌幅超過6％。

據路透引述康菲證券資產管理部董事總經理Kington Lin說，目前恒大似乎還沒有解決方案來緩解公司的流動性壓力，預料中國恒大股價將繼續下跌。Kington Lin甚至發出警告，如果恒大在重組中被迫出售大部分資產的話，公司股價恐將跌至1港元以下。

中國平安股價已腰斬

值得關注的是，由於保險公司投資部位不少壓在地產領域，面對恒大與地產股連連下挫，也出現連帶影響。其中，中國平安旗下平安人壽之前踩雷，因華夏幸福債務違約，中國平安2021年半年報計提減值損失人民幣359億元，中國平安20日股價一度重挫逾8％，最低見到49.9港元，距離年初高點103.6港元已經「腰斬」。

中國平安此前表示，現在頗受市場關注的恒大、藍光、泛海等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「0敞口」。與此同時，平安所投資的包括碧桂園、中國金茂、旭輝等地產公司在內，所有被投企業都未踩「三條紅線」的紅檔或橙檔，財務水準相對良好。

(時報資訊)