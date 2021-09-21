在中美關係的「逆風」下，北京環球影城於20日正式開園。圖為北京市委書記蔡奇（中）、中共中宣部副部長、文旅部長胡和平（右2）、北京市長陳吉寧（左2）等官員出席開園儀式。（摘自微信） 經歷20年籌畫，備受關注的北京環球影城20日正式開園。據大陸線上旅遊平台「去哪兒」19日報告指出，北京環球度假區官網顯示開園一個月內，除10月1日、3日、4日庫存緊張外，其餘日期均可買到門票，估算人均消費約在2500元（人民幣，約10700台幣），在接下來大陸十一黃金周假期的遊客，消費更可能上衝到3300元左右。業界也估測北京環球影城每年的營收可超過100億元（人民幣，下同，約430億台幣）。

多位高官出席 顯示重視

20日開幕當天，包括北京市委書記蔡奇，中央宣傳部副部長兼文旅部長胡和平，北京市長陳吉寧等多位高官出席開園儀式。由於蔡奇也具有中共中央政治局委員身分，出席層級之高，顯見北京重視程度，對改善中美關係，也釋放一定訊號。不過相較2016年上海迪士尼樂園開幕，時任大陸國務院副總理汪洋出席，此次層級仍比2016年略低。 陳吉寧表示，將一如既往支援環球度假區運營發展，努力為廣大遊客提供優質的遊園體驗和服務，繼續與各方密切協作，謀劃好後續項目開發建設，努力打造世界一流的文化旅遊新地標。

購票主力 多來自一線城市

從開幕熱潮觀察哪裡的遊客最愛到北京環球影城？依照「去哪兒」數據顯示，購買北京環球影城開業首月門票的遊客，主要來自北京、天津、上海、成都、武漢和深圳等一線、新一線城市。其中北京遊客更是購買主力，超過4成的門票被北京遊客買走。

此外，「去哪兒」指出，前十大客源地中以重慶遊客人均購票數最多，約有7成的遊客購買2張或更多門票，上海與成都緊隨其後，接近6成上海遊客購買2張以上門票。人均消費方面，「去哪兒」估算大陸十一黃金周假期到環球影城打卡的遊客，人均消費將落在約3300元；而非於黃金周期間入園的遊客，人均消費在2500元左右。

北京環球度假區於20日上午舉行開園儀式，北京國際度假區有限公司總經理王他一表示，北京環球影城主題樂園是以室內景點體驗為主，非常適合北方氣候和環境，可說對整個北方旅遊市場、旅遊產品帶來一次巨大的機遇。

不只是影城發展，商機光環也惠及周邊。據《華夏時報》報導，為搭上環球影城開業「東風」，有新房商鋪建成後幾年未售就只等此刻，刻意選在環球影城開業前銷售，刺激開盤當日就賣出近一半房源；也有二手商鋪在去年疫情影響下遭到退租，直到影城開業前一個月被迅速租走，甚至租金還有所上漲。

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