全球經濟雖正在復甦中，但2022年之後，成長力道和通膨將有減緩趨勢，重回疫情前水準還需要時間，預期主要工業國央行將維持相當長的寬鬆政策，過去一年多以來各資產呈現百花齊放，但也將逐漸反應基本面、評價面、政策面的調整，市場波動將加劇，屆時債券仍可發揮分散投資組合風險的功能，其中高收債和波灣債中長線可期。

富蘭克林證券投顧指出，預期美國公債殖利率雖有上升壓力，但幅度應不會太大，同為美元資產卻有較高債息利差型債市，例如美國高收益債、新興市場債仍有表現空間。其中看好新興起的波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠疫後石油需求上升，且經濟改革帶動產業多元發展機會，除金融產業，其他如工業、公用事業的機會也正應運而生。

富蘭克林證券投顧表示，反映大陸經濟降溫、大宗商品價格回落、新冠疫情仍反覆干擾加上地緣緊張情勢，通膨增速在近期似乎略有放緩，然而因疫情所牽動的供應鏈衝擊、物流及運輸成本上升、勞動力短缺乃至於中間產品如晶片短缺等，加上經濟重啟後推升需求與消費者大量超額儲蓄的釋出，通膨可能在未來幾個月，甚至幾季仍維持相對高檔或進一步攀升。

就成本推動的通膨、企業定價能力、對企業獲利的影響，及債券重新訂價的脆弱性等幾個面向，評估通膨對高收益債各產業的影響顯示，汽車、消費品、食品飲料及零售等產業面對通膨的重新訂價能力較為脆弱。

反之能源探勘及生產與金屬及礦業等產業受惠大宗商品價格的攀升，為通膨的受益者。美銀美林高收益債指數分析，超過一半的產業具備面對通膨的重新訂價優勢，其中更有20％可望受惠通膨，僅有25％在通膨環境下相對承壓，其中僅有小部分存在較高的潛在風險。

富蘭克林證券投顧認為，整體而言，高收益債市面對成本推動的通膨，及晶片短缺壓力相對溫和，審慎精選產業及個別債券可望進一步受惠，就殖利率上揚的風險來說，考量高收益債利差距歷史低點仍有收斂空間，且預期至2022年違約率仍將維持低檔下，預估高收益債的利差收斂，將可吸收殖利率揚升帶來的壓力，預估即便貨幣政策逐漸走向正常化，市場資金仍然非常寬鬆，對高息產品的需求仍將十分殷切。

(時報資訊)