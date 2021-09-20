根據世界銀行（World Bank）報告，2021年全球使用碳定價工具國家快速上升到64個，涵蓋全球溫室氣體覆蓋率高達22％，其中也包含最大的碳排放國家的大陸，但2020年全球碳價收入主要貢獻，源於歐盟碳權交易價格的漲幅，統計顯示，今年以來歐盟碳權交易價格大漲78％，顯示投資低碳概念的主動式基金錢景看好。

聯邦低碳目標多重資產基金經理人周鉦凱表示，碳權交易（Emissions Trading System，簡稱ETS）是減碳數量控制的市場機制，政府先設立溫室氣體的總量管制目標，再將碳排放權核配給各個企業。各企業的排碳量，不能超過自身所擁有的排放權，碳排放高的企業可在碳權交易市場上，向碳排放量低的企業購買碳權，否則必須向政府支付罰款。

周鉦凱指出，以世界銀行《2021年碳價趨勢報告》資料顯示，碳權交易的興起，2020年全球碳價收入達530億美元，年增80億美元，其碳價收入主要貢獻源於歐盟碳交易價格的漲幅，且逾半數收入將用於環境保護計畫。

綠色經濟與低碳同行，放眼整體市場，周鉦凱認為，近年美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求，以及低融資成本等利多因素，不斷促使企業積極搭上綠色金融順風車。統計顯示，2020年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到7,672億美元，預估在趨勢發展下，2021年該同類資產發行規模年增長幅度估可達三成以上，預期上看1兆美元，顯見商機潛力無限。

(時報資訊)