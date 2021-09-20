隨疫苗施打及變種病毒疫情變化，本周聯準會（Fed）利率決策會議登場，全球金融市場聚焦縮減購債計畫相關訊息，及官員更新對經濟、通膨及基準利率的最新預測，本次並將新增2024年的預測值。

摩根士丹利預期，Fed將調整聲明措辭，若經濟如預期發展，今年開始放緩資產購買步伐，12月會議宣布2022年1月起開始每次會議縮減100億美元的國債及50億美元的MBS購買，利率預測值則隱含2023年及2024年各升息3碼（0.75個百分點）。

投顧業者認為，經濟數據方面，包括美國8月房市數據包括營建許可、新屋開工、成屋銷售及新屋銷售，及8月領先指標，與9月PMI初值。歐洲部份，則是歐元區7月份工業生產及歐洲各國8月消費者物價指數終值，英國8月份零售銷售、消費者物價指數及7月失業率。

美國財長葉倫示警，財政部為避免突破債務上限，採取的非常措施，可能最早在10月用罄，敦促國會儘快提高債務上限，但遭到共和黨參院領袖麥康奈拒絕。投顧業者指出，國會需要在9月底前通過持續決議以維持政府運作，否則政府將在10月1日關門。野村證券認為美國政府長時間關閉，或違反債務上限的可能性不大，但風險正在上升，未來數周頭條風險將增加。

至於拜登基礎建設及預算案，兵分兩路進行，針對兩黨有共識未來五年新增5,500億美元支出的基礎建設計畫，參議院表決通過送交眾議院，眾議院目標9月底前通過。另一方面，針對教育、氣候變遷及醫療等軟性基礎建設，參眾議院已通過3.5兆美元的預算框架，為民主黨在沒有共和黨支持下透過預算協調程序通過拜登政策議程邁進一步，

其中針對稅負相關的內容包括將企業稅自21％提高至26.5％，最高個人所得稅率自37％提高至39.6％，高所得者將被課徵3％的附加稅以，及資本利得稅將從20％提高至25％，低於拜登原先的計畫。

(時報資訊)