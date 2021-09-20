美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，市場聚焦Delta變種病毒風險、通膨、貨幣及財政政策前景可能造成股市波動、增添短線回檔風險，但從目前情勢來看，疫情影響仍屬可控，聯準會（Fed）可能宣布縮減購債，市場預期中已反應，且企業獲利成長亮眼，投顧建議，第四季美股布局 鎖定創新成長、價值循環題材

富蘭克林證券投顧表示，Fed主席鮑爾強調，不應把啟動縮減購債視為升息將很快到來的信號，預期貨幣政策漸進式調整對於股市的影響將是暫時且溫和的。企業獲利方面，根據Factset統計，儘管因基期因素，美國企業獲利年增率預估將在第二季觸頂後放緩，但觀察第三、四季獲利預估，仍將維持兩成以上的年增率，2022年獲利預估將再成長近一成，整體獲利仍相當穩健。

富蘭克林證券投顧指出，在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情，市場波動反而創造具吸引力的進場機會。今年來類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。

根據Refinitiv資料，歐洲方面預期第二季STOXX 600公司的獲利將成長151.2％，目前289家企業公布第二季獲利，63.7％數據優於預期，322家企業公布第二季營收，71.1％優於預期，預期第二季整體產業獲利成長151.2％。富蘭克林證券投顧說明，十大主要產業皆為正成長，以工業類股獲利成長763％最高，循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為362％、347％及320％，整體營收預期成長25.1％，以能源及循環性消費產業成長69％及50％最高，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑3.3％。

德國將舉行國會大選，中間偏左社民黨獲支持率領先，政局可能變天，且可望增加財政支出刺激經濟，挹注GDP在2025年之前約1個百分點的成長。富蘭克林證券投顧認為，歐盟國家朝下世代歐盟計畫（NGEU）發展的方向確定，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業，隨著歐洲疫苗加速普及、疫情影響逐漸淡化，將加速經濟重啟。

預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供不同於過往的視野與投資機會，建議歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。

(時報資訊)