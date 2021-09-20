新興市場經濟數據表現相對清淡，主要留意大陸9月份報價市場貸款利率設定，及巴西央行將舉行利率會議，預估仍將維持升息趨勢，因此就新興股市中長線投資來看，在總經環境有利新興股市表現下，各國投資機會多元。

富蘭克林證券投顧表示，疫情引發的市場擔憂，仍為干擾亞洲等新興市場投資信心的主要因素，但隨著多數新興經濟體有望在年底前達到較高疫苗覆蓋率，應有利加速經濟重啟與推動明年度經濟復甦。受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。

新興國家大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，輔以新興市場企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準之優勢，大陸財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲等新興市場投資前景。

富蘭克林證券投顧指出，今年來大陸官方加大對於反壟斷監管，及疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，近期經濟數據略微顯露疲軟跡象，評估官方也可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素對短中期成長動能產生的負面影響，應有助提振市場信心。

印度股市方面，今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，7月消費者物價指數回落至央行目標區間內，預料其央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。

富蘭克林證券投顧認為，近期深陷債務危機的大陸恆大，約3,000億美元的債務問題，可能需要進行債務重整，但這些債務問題應該是可控的，因恆大的債權人主要為大陸國內投資者，其中又多與政府組織相關，因此國營銀行可能將面臨債務減計的風險，整體而言，預期問題仍將有序解決。

(時報資訊)