阿里巴巴17日舉行股東周年大會，重選副主席蔡崇信在內的三名董事，三人順利當選。阿里公布最新董事會名單，螞蟻集團董事長井賢棟名字消失，使董事會人數減至10人。市場分析，阿里最新董事會人事變動，反映出阿里擬和持有支付寶等金融業務的螞蟻集團，進一步區分。

香港經濟日報報導，據螞蟻集團2020年招股書顯示，阿里巴巴持股約33％。

現年48歲的井賢棟2007年加入阿里巴巴集團，2009年轉至支付寶，出任支付寶財務長，歷任螞蟻集團營運長、總裁和執行長，2018年出任董事長，目前擔任執行長、董事長。井賢棟於2016年出任阿里董事。

阿里巴巴將董事成員分為三組，每年重選其中一組，井賢棟和蔡崇信、總裁Michael Evans、愛立信（Ericsson)）總裁兼阿里獨立董事鮑毅康（Borje Ekholm），同屬第一組別，但阿里2021年8月宣布新一屆董事重選名單時，已沒有提名井賢棟。

在參與董事重選的董事中，此前被第三方投票顧問點名反對進入薪酬委員會的蔡崇信，獲得73.4％贊成票連任，比Michael Evans、鮑毅康分別獲得81.5％、83.5％的支持為低，也比三年前重選時獲得86.6％的支持還少。

(時報資訊)