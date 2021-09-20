（微風廣場周年慶逢中秋連假，超市業績成長逾五成。圖／微風提供）

中秋連假助攻！適逢微風廣場周年慶首四日亦帶動人潮與業績，對比去年周年慶業績成長2成，周末人潮對比上周更增加近3成；其中精品及寢具業績表現亮眼，新開幕的席夢思旗艦店帶動二樓人流，使寢具業種在周慶首兩日已有破千萬表現。

中秋聚餐也讓微風廣場在周年慶期間各主題餐廳中午及晚間餐期皆客滿需現場排隊；餐飲業績對比上周成長4成以上；此外明天的中秋節訂位，晚餐時段上海茶樓、香茅廚，訂位狀況約落在8成；22:02火鍋、鍋Bar訂位約落在6成左右。

因大部分民眾還是會擔心疫情，今年觀察到消費者大多選擇宅家烤肉，微風超市Breeze Super從上週五下半天開始人潮湧現，週六日人潮達到最高峰，比起平日人潮約多出五成，週六日兩天，以精肉、海鮮食材及熟食特別熱銷，比起平時成長兩到三倍，歐美日烤肉燒肉醬及海鹽香料等同步攀升，今年主打的熟食三大天王豬腳、炙燒牛肉、肋排以及串燒盛合等銷售數字更倍數成長，預估秋節連假將帶動整體業績成長超過五成。

連假期間統計至目前為止，熱銷榜冠軍是首次在台灣舉辦的日本滋賀物產展特別引進的日本滋賀名物千成亭名物-「滋賀近江牛」組合，在首賣消息陸續曝光後，原本一組2萬元超限量25組販售，剩下5組左右，已再度緊急追加。

緊追在後，則是有超市特別為今年中秋推出的「特製美國Prime無骨牛小排＆燒肉片組」經濟實惠的特優肉品贏得熱銷人氣，原價3000元，中秋烤肉價八折2400元，三天熱銷近百組，超市工作人員切肉分裝的速度，快趕不上賣出的速度。

(時報資訊)