惠譽評級近日將港股上市的投資控股公司：新力控股（集團）有限公司的長期發行人違約評級展望，自穩定調整至負面，並確認其「B＋」的評級。截至20日下午2時38分，新力控股集團港股股價暴跌84.41％至0.6港元。

惠譽評級將其評級展望調整至負面是因為，新力控股集團的債券資本市場融資管道受阻，且高周轉率的業務模式下執行風險增加。

另一方面，惠譽確認新力控股集團「B＋」的評級是基於，該公司流動性充裕、再融資計畫可行且槓桿率自2020年底的52％，改善至2021年上半年的47％。該公司的槓桿率是以淨債務（包含為合資公司及聯營公司提供的擔保）與調整後庫存之比衡量。

(時報資訊)