（國際行動網路調查權威Opensignal於20公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳5G勇奪世界第一，Opensignal全球評比摘三金。圖/遠傳電信提供）

國際行動網路調查權威Opensignal於20日公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮。其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps，向世界展現台灣電信品牌堅強實力。

這次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。

台灣5G開台滿週年，各項網速表現均躋身國際5G前段班，在Opensignal最新「全球5G行動網路體驗評比」中，遠傳更以平均447.8Mbps的「5G下載速度」優勢，勝過第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps成為最大贏家，與目前4G平均網速相比超過10倍。

另外，隨著全球影音創作風潮大熱，消費者更頻繁地透過社交媒體進行創作和分享，在人人皆是創作者的時代，用戶越來越在意「5G上傳速度」，而遠傳在此項目也以66Mbps的驚人速度獨占鰲頭、稱霸世界。

Opensignal也將影音、遊戲體驗納入評分項目，「5G影音體驗」項目實測影音服務傳輸至電子裝置的品質，遠傳同樣贏得世界第一。遠傳在本次評比中，除了獲得三項最高殊榮之外，在其他各項目皆被列為全球領先者之一。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續用心建設，全網採用愛立信設備，並不斷優化網路，致力提供台灣消費者最佳5G體驗。此次在Opensignal評比中榮獲三項世界第一，不僅是對遠傳的最高榮譽與肯定，也向世界展示台灣政府對5G成功的規劃與推行，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。

井琪強調，遠傳電信相信「沒有最好 只有更好」，遠傳將持續努力提供台灣消費者世界級的網路和服務。

台灣愛立信總經理藍尚立認為，這是歷史性的一刻，愛立信以領先技術與遠傳一同打造全球頂尖的5G行動網路，在速度和影音體驗方面皆獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證為世界第一。這份難得的殊榮歸功於遠傳與愛立信雙方長期堅實的夥伴關係，不僅攜手打造高速穩定的網速表現，更致力提供用戶最佳的使用體驗。

藍尚立強調，未來，愛立信將持續與遠傳合作，發揮行動科技潛能，以前瞻技術實現行動生活的無限可能，進一步推動台灣5G網路發展與社會數位化升級。

遠傳表示，世界第一的5G網速，未來將進一步進用在智慧公車、智慧路燈、自駕無人車、5G遊戲、高畫質影音、多視角演唱會、AR、VR應用也將更廣泛，甚至可提供4K、8K超高解析度影片進行VR體驗，就連在家跨年連線倒數零延遲，5G線上直播、視訊會議也不怕塞車。

井琪強調，台灣地理位置特殊，更是大東亞地區的樞紐，提升國際競爭力一直是政府、企業的最大目標與挑戰。遠傳致力深耕智慧製造、智慧能源、遠距醫療等產業，更攜手國內大廠共組「國產5G專網RAN 生態圈」，奠定台灣在國際供應鏈的關鍵地位。遠傳憑藉打造世界第一5G網路的團隊，以網路虛擬化架構和邊緣運算等技術，可支援產業多樣化應用需求，還能提供企業端所需的先進網路架構服務，助攻企業提升台灣 5G 產業能量與價值。

除此，遠傳5G專網穩定且高安全性的效能、具備資料傳輸與場域空間規劃的高機動性、高度彈性等特質，讓生產線更加智慧化。企業廠房採用AI數據檢測分析，藉由5G即時傳送資料，可大幅度增加檢測精準度、產品良率進而提升產值。遠傳5G企業專網以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，結合產業需求規劃發展，為台灣創新應用提供多元解決方案，是協助產業升級的最佳推進器，並將藉由積極布局5G，攜手企業從台灣跨足國際市場。

(時報資訊)

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