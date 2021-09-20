外媒17日引述四位銀行業高層透露，恒大集團的部分主要往來銀行已經為了恒大相關貸款計提損失準備，另一些銀行則計畫展延短期貸款。受此消息影響，截至20日中午11時44分，港股上市的大陸銀行：中國農業銀行、民生銀行、中信銀行股價分別大跌4％、5.59％、5％。

路透報導，這些首次揭露的銀行措施，顯示出大陸金融機構正在為恒大可能倒閉做準備。恒大負債近3,050億美元，包括貸款、債券、所謂的信託產品，以及積欠承包商和供應商的款項等。

一名銀行高層表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎應對對恒大的地產貸款。同時，恒大另外兩大貸款行民生銀行、中信銀行準備對部分短期貸款進行展期。

(時報資訊)