繼19日召開記者會後，農委會20日再度以新聞稿表示，就中國海關總署19日通知自20日起暫停台灣產釋迦及蓮霧輸入事，已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求陸方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。農委會表示，這已是我方第9度要求技術性對話，截至目前，並未獲陸方回應。

農委會指出，為進一步確保農民權益，已規劃籌措10億元經費，採取各項內外銷強化措施，研議建構釋迦及蓮霧訂購平台，同時加強釋迦及蓮霧輸出其他國家的檢疫檢查，加碼提供外銷獎勵措施。農委會9月22日將由副主委陳駿季率員赴產地與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者座談，一起捍衛農民權益。

農委會指出，自陸方2月25日鳳梨禁令以來，已8度要求陸方進行技術協商，均未獲回應，本次再度回應陸方強調放棄科學對話而再次採行片面暫停措施，我方十分遺憾。農委會向陸方強調太平洋臀紋粉介殼蟲也發生於大陸，且依國際規範該種蟲可經燻蒸處理滅除風險，另自2020年10月19日起我方已持續強化由生產到出口每個環節的系統性管理措施，且2021年6月28日之後也未接獲陸方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，顯見強化措施確實有效。陸方不應採行嚴重影響貿易的禁令，並於9月30日前展開雙邊技術性對話，否則，將循WTO管道解決。但至截至目前，並未獲陸方回應。

農委會補充說明，為進一步確保農民權益，已規劃籌措10億元經費，採取各項內外銷強化措施，釋迦及蓮霧訂購平台正研議中，將於近日對外說明，另陳駿季22日將赴台東、農糧署也將在高雄、屏東舉辦產銷調節座談會，邀請縣市政府、農民及農民團體、外銷業者、加工業者等一起捍衛農民權益，並針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等十餘個國家，加強輸出檢疫檢查，加碼提供外銷獎勵措施，鼓勵業者擴大外銷。

最後農委會邀請釋迦和蓮霧的農民、農民團體、外銷業者、電商平台、加工業者、內銷通路業者一起執行產銷調節來確保農民的權益。農委會有信心保證台灣的農民不會因對岸的不合理措施而受負面影響。

(時報資訊)