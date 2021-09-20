近期中國加強監管各大平台業者引發市場震盪，中美金融圓桌會議16日舉行。外媒報導，中國證監會副主席方星海向美國金融界解釋，加強監管是降低社會焦慮情緒，並非扼殺科技公司或民營機構，並強調不是要與美國金融市場脫鉤。

香港經濟日報援引外電消息，中國證監會副主席方星海在會中表示，近期當局的監管行動旨在對平台公司加強監管，並提高數據隱私及國家安全保障。方星海表示，對教育、遊戲等行業採取的措施，旨在緩解社會上存在的焦慮情緒。

方星海又指，中國加強監管不應被解讀為與美國或國際金融市場脫鉤，重申中國仍然看重科技行業。

報導指出，貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）在會中表示，中國需要確保政府長期政策的連貫性、透明度，以建立信任及信心。

(時報資訊)

#金融市場 #監管 #金融圓桌會議

主要市場指數

紐約道瓊
34584.88 -166.42(0.48%)
09/18
S&P500
4432.99 -40.76(0.91%)
09/18
Nasdaq
15043.97 -137.93(0.91%)
09/18
費半指數
3421.16 -52.44(1.51%)
09/18
日經225
30500.05 +176.75(0.58%)
09/17
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24089.52 -831.24(3.34%)
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上證指數
3613.97 +6.88(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.26(0.71%)
09/17
英國FTSE
6881.19 -82.45(1.18%)
15:31
法國CAC
6446.71 -123.48(1.88%)
15:31
德國DAX
15174.94 -315.23(2.04%)
15:31

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