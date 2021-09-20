近期中國加強監管各大平台業者引發市場震盪，中美金融圓桌會議16日舉行。外媒報導，中國證監會副主席方星海向美國金融界解釋，加強監管是降低社會焦慮情緒，並非扼殺科技公司或民營機構，並強調不是要與美國金融市場脫鉤。

香港經濟日報援引外電消息，中國證監會副主席方星海在會中表示，近期當局的監管行動旨在對平台公司加強監管，並提高數據隱私及國家安全保障。方星海表示，對教育、遊戲等行業採取的措施，旨在緩解社會上存在的焦慮情緒。

方星海又指，中國加強監管不應被解讀為與美國或國際金融市場脫鉤，重申中國仍然看重科技行業。

報導指出，貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）在會中表示，中國需要確保政府長期政策的連貫性、透明度，以建立信任及信心。

(時報資訊)