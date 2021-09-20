外媒17日報導，隨著大陸加強對香港的控制，大陸中央已對香港主要地產商提出一個新任務，要求他們將資源和影響力用於支持大陸當局的利益，並幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。受此消息影響，香港地產股20日急跌。

截至20日上午10時44分，港股上市的新世界發展、新鴻基地產、信和置業、長實集團股價分別大跌10.39％、8.53％、7.29％、7.8％。

路透報導引述三位主要地產商，以及一位熟悉相關會談的香港政府顧問透露，在2021年的閉門會議中，大陸官員傳達相關訊息，指大陸當局正在採取更廣泛的努力，使香港遵守「國家安全法」，而且更加「愛國」。一位接近大陸官員的知情人士表示，地產商被告知「遊戲規則已經改變」。

長期以來，香港地產商在香港的混合政治制度下發揮強大力量，幫助選擇領袖，影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益，相關制度使房屋供應保持吃緊，房價也位居全球前列。長實集團、恒基地產、新鴻基地產、新世界發展四大地產商的龐大業務將其影響力進一步延伸到其他社會領域。

報導指出，對香港大型地產商而言，將是重大轉變。一些大陸官員和官媒責怪香港地產大亨們未能阻止2019年的「反送中」運動，並認為高房價是這些社會抗議活動的根源。

(時報資訊)