儘管恒大集團18日嚴懲六名高層提前贖回投資，港股上市的「恒大系」個股股價20日仍明顯承壓。截至20日上午11時10分，恒大集團、恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡股價分別大跌16.53％、6.71％、10％、12.5％。

香港信報報導，恒大集團18日在官網公告指出，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團高度重視，已要求該六名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

另外，針對近日網路流傳「關於召開全國恒大財富投資人大會通知」，恒大集團公布，經核實，該通知為偽造，非集團旗下恒大金融財富管理（深圳）官方公布，呼籲投資者切勿輕信謠言，一切訊息以官方公告為準。該集團並表示，將保留進一步追究製造傳播謠言者法律責任的權利。

(時報資訊)

#恒大 #提前贖回

主要市場指數

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