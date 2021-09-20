隨著各廠牌疫苗陸續抵台，疫情指揮中心不斷下調疫苗施打年齡下限，新的一波預計9月23日起針對12歲以上之未成年人學生族群開始施打。主管機關對於線上投保的限制也跟著放寬，日前主管機關針對疫苗險的「住院關懷金」理賠不符費用性補償原則提出疑義，產險公司也針對未成年被保險人調整保單理賠內容與保費後重新上架，「GOGO保-疫苗險推薦王」專案負責人楊振和提醒，在中學生疫苗開打前，爸爸媽媽們不妨透過疫苗險網路投保平台為孩子們投保，增加保障，多一分心安。

國人接種疫苗年齡開放到12歲以上之未成年人之後，不少父母想幫未成年子女投保疫苗險，由於原先20歲以下民眾法規限制僅能透過業務員投保疫苗險，未來家長可透過網路投保平台為未成年子女投保疫苗險。

過去受到網路投保的法規限制，父母無法透過網路幫孩子投保疫苗險。而金管會保險局於9月9日宣佈，即日起開放父母可以透過網路幫未成年子女投保疫苗險，免去不少父母對於未成年子女施打疫苗後可能發生副作用的擔憂。

為了配合政府防疫措施鼓勵民眾施打疫苗，公勝保險經紀人領先保經界，在第一時間推出專為疫苗險設立的網路投保平台—「GOGO保-疫苗險推薦王」，並與富邦產險、新安東京海上產險、安達產險共同合作，在短短2個月的時間，上架3家疫苗險網路投保。公勝保經「GOGO保-疫苗險推薦王」網投平台包含各種疫苗險相關訊息，一站式整合，便於民眾在單一網路平台上就可以取得所有疫苗險資訊，並且可以立即投保，省去四處收集資訊的時間。

部分保險公司近期也逐步下修投保年齡限制，「GOGO保-疫苗險推薦王」平台上的新安東京海上產險也都開放最低零歲起即可投保；富邦產則是在一開始販售時就規定三歲以上民眾皆可投保。公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經致力科技導入，讓民眾的投保服務體驗更加友善及便利，「GOGO保-疫苗險推薦王」也是目前疫苗險單一網投提供最多家數的投保平台，預計9月底再加入兆豐產險疫苗險產品。

目前基本款的疫苗險保費不到200元，加上網路投保省下作業成本，保費會更便宜。國內外頻傳突破性感染案例，部分疫苗險會理賠施打疫苗後的染疫醫療費用，民眾可以上「GOGO保-疫苗險推薦王」視需求，直接詳加比較後，為家中寶貝們投保。

(時報資訊)

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